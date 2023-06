La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, que recientemente exigió cambios ministeriales en el gobierno de Dina Boluarte, ahora es noticia al no descartar que se presente por cuarta vez a una elección presidencial.

En ese sentido, la excandidata y excongresista aclaró que anteriormente dijo que no postularía solo si adelantaban elecciones.

“He sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro no he tomado esa decisión”, expresó en entrevista a Trome.

Si bien señala que no ha tomado la decisión de postular, destaca que sí tiene el derecho de postular.

“Lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, dijo y agregó que esa decisión la tomará su partido político.

Asimismo, si bien ya no podrá ser la primera presidenta del Perú -cargo que ahora ostenta Dina Boluarte-, sí enfatizó que es la primera mujer en estar en segundas vueltas.

“Yo estoy tranquila, contenta, agradecida por el respaldo que he recibido en tres oportunidades. Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país”, remarcó.

A sus detractores, que señalan que no le “ganaría a nadie”, les dijo que, en ese caso, no tendrían nada de qué preocuparse y la dejen participar.

“Bueno, yo me río. Porque si entonces creen que cualquier persona o muñeco me puede ganar, déjenme participar, si no significo ningún riesgo, ¿no?”.