Keiko Fujimori pidió "humanidad" para su padre tras anulación de indulto

La lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , se pronunció sobre el video donde su padre, el expresidente Alberto Fujimori , afirma que si regresa a prisión, tras anularse el indulto humanitario, "mi corazón no lo va a soportar".

"Con profunda pena, no puedo dejar de compartir el llamado de Justicia que hace mi padre desde la clínica, aferrándose a la esperanza de mantener su ya recortada libertad dictada por la ley y limitada más aún por su delicado estado de salud", escribió la excandidata presidencial en Twitter.

"Solo pido Humanidad...", agregó Keiko Fujimori en el tuit, al que acompañó con el video donde su padre pide que no "lo maten", luego de que un juez anulara el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Con profunda pena, no puedo dejar de compartir el llamado de Justicia que hace mi padre desde la clínica, aferrándose a la esperanza de mantener su ya recortada libertad dictada por la ley y limitada más aún por su delicado estado de salud... Solo pido Humanidad... https://t.co/KDr7QITsQE — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 4 de octubre de 2018

Como se recuerda, en un video difundido en Facebook, Alberto Fujimori pidió a las autoridades y políticos no ser utilizado como arma política "porque ya no tengo fuerza para resistirlo".

"Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más", indicó.

"Quiero pedir al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor no me maten", sostuvo el exmandatario.