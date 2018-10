Keiko Fujimori: "Veo un presidente desconfiado y que ataca al Congreso"

En esta segunda parte de la entrevista a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dice que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ataca al Congreso para ganar más apoyo de la población. Asegura que no conoce al destituido juez supremo, César Hinostroza.

Su partido está golpeado, lo dicen las cifras electorales. ¿Qué piensan hacer?

En las últimas elecciones hemos participado en cerca de 16 regiones, logrando tres alcaldías provinciales y 47 distritales.

¿Es un fracaso?

Siempre van a criticar. Hace cuatro años atrás tampoco ganamos en Lima. No es una novedad que el fujimorismo, en las municipales de Lima, no tenga mucha representación. La fuerza del fujimorismo es en las campañas generales, pero el partido debe participar en las regionales y municipales. Y así lo hemos hecho.



¿Ni un gobierno regional? ¿Está satisfecha de los resultados?

Pero hemos tenido buenos candidatos regionales. Estoy muy satisfecha, los medios dicen que no ganamos nada. Y logramos buenos lugares en las regiones donde estuvimos. Se gana experiencia. Le agradezco a todos los candidatos por acompañarnos. Hemos tenido cinco candidatas mujeres en las regionales. Es un avance de la participación de las mujeres en provincia.

¿Cuán dañado está FP, cuál es su balance?

Sin duda la campaña de demolición que hemos recibido lo ha debilitado. La división también nos ha afectado…

¿Usted tuvo errores?

No estoy para echarle la culpa a nadie, tal vez hemos sido muy drásticos en algunas decisiones. En prisión he reflexionado sobre mi rol personal. Es una oportunidad para un nuevo comienzo, para una renovación de cuadros y dirigencias. No voy a entrar en detalles, no puedo anunciar cambios porque no los decido yo, es algo orgánico.

¿En el Congreso están muy divididos?

Todo partido político tiene alas, todos no coinciden unánimemente. Es natural que haya discrepancias, luego de la discusión se vota y se respeta la decisión de la mayoría.

¿Está de acuerdo con el referéndum?

La reforma del CNM era necesaria. Era necesario para lograr un cambio de nuestro sistema político. El pueblo decidirá y tiene expectativas. Rescato el amplio consenso al que se llegó en la comisión de Constitución y la votación prácticamente unánime. Además los dictámenes del Ejecutivo se enriquecieron con el aporte de todos los partidos.

¿El Ejecutivo ataca al Congreso?

Veo un ánimo permanente de querer dañar la imagen del Congreso, tratando de obtener más popularidad.

¿El Ejecutivo participa de lo usted llama persecución contra FP?

No me consta, pero lamentablemente la ve con indiferencia, se pone de costado. El Premier, respetando la independencia de poderes, debería pronunciarse sobre el daño que se está haciendo a los partidos políticos juzgándolos como organizaciones criminales.

¿Buscará acercarse al Presidente o la enemistad es creciente?

De mi lado siempre habrá un ánimo de diálogo y colaboración con quien sea el Presidente. Dos de sus ministros, el premier y el de Justicia, votaron a favor de la bicameralidad pero luego el Presidente cuestionó lo aprobado. Desconozco sus razones.

¿Ve a un Presidente convocante, concertador…

Veo a un Presidente desconfiado y que ataca al Congreso y a las instituciones constantemente, las confronta. Tampoco tiene interés en esta campaña de persecución política. También hay muchas necesidades en el país, el Presidente no tiene urgencia en apoyar a la gente del norte. Debería preocuparse más de estos problemas reales. Está más preocupado en hacer política que en resolverle los problemas a la gente.

¿Cuál es su vínculo con Hinostroza, un colaborador eficaz dijo que se emocionó de conocerla?

Dirán lo que quieran y probablemente por prisión. No tengo ningún vínculo con Hinostroza. Nunca lo he visto. Quieren vincularnos por el tema de la casación en el caso de los cocteles, pero es mentira, se presentó un recurso para que se respeten los plazos no toca el tema de plazos no de fondo. Llevamos 36 meses de investigación por una investigación de lavado de activos. El plazo estaba claramente vencido.

¿La mención de Antonio Camayo a la señora K en su conversación con Hinoztroza no es sospechoso?

Jamás he visitado la casa del señor Camayo. No la conozco. El juez Hinostroza ni ningún fiscal han visitado mi departamento. No conozco al juez Hinostroza. Son lo hechos, lo demás no me competen.

¿Ve probable el cierre del Congreso? El premier declaró que este no se descartaba.

Espero que eso no ocurra, pero lamento ese tipo de amenazas al Congreso. Este ha trabajado muchísimo en las reformas. Lo veo más como una estrategia mediática, lo hacen para ganar popularidad. Pero a largo plazo está debilitando una instancia importantísima de la democracia.

¿Apoyarán la moción de censura a Villanueva?

En lo personal no estoy de acuerdo, hay que bajar los ánimos de confrontación. La bancada decidirá.

¿Cómo fueron las condiciones carcelarias lo seis días que estuvo presa?

Fueron estrictos pero me trataron con respeto. Fue injusto e ilegal que me pusieran un chaleco con las inscripciones de detenido. Nos obligaron a ponernos el chaleco, fue humillante. Agradezco a quienes lo cuestionaron. En la noche ya no lo utilizamos.

¿Seguirá en política?

Si, a pesar de las adversidades que he vivido desde chica. Pero ayudar a los más necesitados da satisfacción.