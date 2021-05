Keiko Fujimori tras visitar a su hermano en clínica: “Kenji tiene principios de neumonía”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reveló este lunes que su hermano, el excongresista Kenji Fujimori, “tiene principios de neumonía”. Esto luego que él diera a conocer más temprano que dio positivo al COVID-19.

A su salida de la Clínica Centenario, en donde se encuentra internado el exparlamentario, la lideresa de Fuerza Popular explicó que su hermano tiene “entre el 10% y 15% de los pulmones comprometidos”.

“He podido conversar con el director médico. Kenji tiene principios de neumonía, tiene entre el 10% y 15% de los pulmones comprometidos”, sostuvo a la prensa.

Además, Keiko Fujimori indicó que su madre, Susana Higuchi, se realizó una prueba de COVID-19 tras tener contacto con Kenji y el resultado fue negativo.

Detalló que ella se someterá también a una prueba para descartar un posible contagio y le deseó “fuerza” a su hermano.

“Mi madre acaba de hacerse un examen, ha dado negativo gracias a Dios. Yo también me haré una prueba hoy. Me he comunicado a través de una videollamada, él me ha dicho que me cuide mucho. Mucha fuerza, Kenji”, manifestó.

Horas antes, Kenji Fujimori anunció que dio positivo a coronavirus (COVID-19) junto a su esposa, por lo que ambos están pasando por exámenes médicos. A través de sus redes sociales, solicitó a su familia cuidarse de esta enfermedad.

“Al igual que muchos compatriotas me contagié de COVID-19 junto a mi esposa, ambos estamos pasando exámenes médicos. Ojalá acabemos pronto con esta pandemia que solo ha traído dolor y lágrimas a muchas familias peruanas”, escribió en Twitter.

Al igual que muchos compatriotas me contagié de COVID junto a mi esposa, ambos estamos pasando exámenes médicos. Ojalá acabemos pronto con esta pandemia que solo ha traído dolor y lágrimas a muchas familias peruanas. #NoalcovidNoalcomunismo pic.twitter.com/QuruYXrDwo — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) May 3, 2021

