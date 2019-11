Tras permanecer 13 meses en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, Keiko Fujimori salió en libertad en medio de un gran resguardo policial y se pronunció ante los medios de comunicación.

“Ha sido el momento más doloroso de mi vida. Lo primero que quiero hacer es dar gracias a Dios por darme fuerzas para resistir. Gracias a Mark (su esposo) por su amor y sacrificio. También gracias a mis hijas por ser fuente de esperanza. Gracias a la doctora Giulliana (abogada) porque nunca se cansó de luchar. Gracias a mi familia, amigos y simpatizantes que me han apoyado y acompañado”, expresó la lideresa de Fuerza Popular.

También Keiko Fujimori mencionó que con el fallo a su favor el Tribunal Constitucional (TC) ha corregido un gran daño.

“El Tribunal Constitucional ha corregido un gran daño que se nos ha hecho por abusos y arbitrariedades. Lo que nos corresponde hacer es seguir enfrentado la investigación y seguir colaborando la justicia”, indicó.

Liberación de Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular también mencionó que seguirá enfrentado la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos.

“Lo que me corresponde hacer es seguir enfrentando esta investigación y seguir colaborando con la justicia. En estos casi 400 días he tenido la oportunidad de reflexionar y darme cuenta qué hay cosas que he podido hacer mejor. Salgo pensando en ayudar a hombre y mujeres que están en la cárcel sin sentencia", manifestó Keiko ante las arengas de sus seguidores.

Finalmente, Fujimori Higuchi comentó que se tomará un tiempo para recuperarse y luego decidirá su futuro político.

"Me voy a tomar un tiempo para reencontrarme con mi familia y recuperar mi salud. Más adelante decidiré qué haré en esta segunda etapa en mi vida. Los invocó a dejar los odios y trabajar juntos”, precisó.