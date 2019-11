Martín Pérez Monteverde también declaró ayer en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. El testigo aceptó las reuniones y precisó que estas se hicieron cuando ambos eran congresistas de la república.

Martín Pérez, quien ha confirmado el testimonio de Romero, contó que conoció a Fujimori en el Congreso del 2006.

“Dionisio Romero me pidió conocer a Keiko y coordiné una reunión en mi casa. Se habló de política, coyuntura y sobre todo la preocupación por la intervención de Hugo Chávez en la campaña de 2011... Las versiones periodísticas mencionaban un gran apoyo vía valijas diplomáticas desde Venezuela. Romero ofreció apoyar a Fuerza 2011”, declaró.

Pérez contó que para coordinar las reuniones con Fujimori usaban un Blackberry y se comunicaban vía mensajes. “(Keiko) agradeció y ofreció hacer su mejor esfuerzo para ganar las elecciones de 2011”, señaló el testigo.

(Perú21)

La lideresa del fujimorismo escribió desde la prisión que “jamás recibí dinero de Odebrecht” y que la declaración de Romero lo confirma. Sin embargo, el monto que entregó el empresario peruano no reemplaza a lo entregado por Odebrecht.

Jorge Barata dijo que la constructora aportó US$1 millón 200 mil a la campaña presidencial de Fujimori en el 2011. Monto que tampoco fue declarado por el partido.

¿MILLONARIO APORTE CONTRA EL CHAVISMO?

Dionisio Romero Paoletti —presidente del directorio del Grupo Romero, Credicorp y el Banco de Crédito del Perú— reveló que entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a Keiko Fujimori para que financie su campaña presidencial de 2011, comicios en los que se enfrentaba a Ollanta Humala.

En aquel entonces el candidato de Gana Perú había cambiado estratégicamente la ‘Gran Transformación’ por la ‘Hoja de Ruta’, pero sus opositores continuaban relacionándolo al viraje de modelo económico, aseguraban que planeaba un cambio de Constitución y lo vinculaban directamente con Hugo Chávez.

“Entre finales del 2010 y el 2011, en momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral, Credicorp Ltd. realizó varios aportes a Fuerza 2011 que totalizaron US$3,65 millones. Fue, sin duda, una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo”, contó Romero en una carta que dirigió a los trabajadores del holding que compañías que preside.

“Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en niguna responsabilidad legal. No hicismo pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régiment que no muestra respeto alguno por la democracia”, argumentó.

Esa cifra supera incluso el monto que la compañía Odebrecht declaró a la Fiscalía que abonó a la misma campaña fujimorista y que ascendió a US$1 millón 200 mil.