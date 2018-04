Keiko Fujimori sostiene que no negoció con su hermano Kenji

La lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , rechazó haber negociado con su hermano Kenji para evitar su desafuero parlamentario a cambio de que no revele los presuntos aportes del consorcio brasileño Odebrecht a la campaña de su agrupación política.

“Eso es absolutamente falso”, afirmó la ex candidata presidencial, tras revelar que no habla con su hermano menor desde “hace meses”. “Yo hace meses que no hablo con mi hermano, meses. (...) Su situación legal es bastante complicada y yo lamento que no haya aprendido de las situaciones que tanto dolor causó (sic) a nuestra familia y a nuestro país, pero no voy a hacer más declaraciones porque no quiero hacer leña del árbol caído”, declaró.

Desde Chiclayo, Keiko Fujimori tampoco quiso pronunciarse sobre la denuncia constitucional contra su hermano por el canje de obras por votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y que podría derivar en su desafuero. “Será el Congreso de la República, y cada uno de los congresistas que emita su voto, (...) no voy a emitir opinión, tenemos que ser respetuosos del debido proceso, pero creo que las imágenes son bastante claras”, subrayó.

DENUNCIA



Mientras, el congresista César Segura informó a Perú21 que el próximo miércoles 25 presentará su informe, en el que determinará la pertinencia de las pruebas que sustentan la acusación constitucional contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Hasta ayer, Segura no había sido notificado si los congresistas cuestionados habían presentado sus descargos por escrito ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como lo establece el Reglamento Interno del Legislativo.

SABÍA QUE



- El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dijo que algunos parlamentarios votarían contra el desafuero por cálculo político y no por una valoración real de los hechos observados en los llamados ‘kenjivideos’.



- César Segura afirmó que no habrá “blindaje” a Fujimori, Bocángel y Ramírez.