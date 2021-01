La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , aseguró que ella dirigirá personalmente su campaña electoral debido a las medidas sanitarias por el incremento de casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú.

A través de su cuenta en Twitter, la hija del expresidente Alberto Fujimori refirió que llegará sola, “sin caravanas ni comitiva”, para visitar a sus simpatizantes, como medida de prevención por la pandemia.

“Puerta a puerta, corazón a corazón, me comprometo a seguir caminando por todo el país. Llegaré sola, sin avisar, sin caravanas ni comitivas para encontrarme contigo y escucharte. Si nos cuidamos, podremos estar juntos una vez más”, escribió.

Puerta a puerta, corazón a corazón, me comprometo a seguir caminando por todo el país. Llegaré sola, sin avisar, sin caravanas ni comitivas para encontrarme contigo y escucharte. Si nos cuidamos, podremos estar juntos una vez más. #AtuLadoconCuidado pic.twitter.com/THyqE1Bf9l — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 16, 2021

Días atrás Fujimori Higuchi anunció el rediseño de su campaña electoral e informó a sus militantes de todo el país que decidió suspender todas las concentraciones públicas que ya tenía programadas.

“Mis visitas en todo el país serán muy reducidas, se limitarán a grupos de máximo 15 personas, serán en lugares ventilados con una distancia mínima de dos metros, estrictamente con mascarilla”, señaló.

“Mis actividades no serán anunciadas para evitar cualquier tipo de aglomeración, no se convocará a la prensa para no poner en riesgo a trabajadores de los medios. Si me acompañan en algún momento, será uno por uno”, agregó.

A puertas de la segunda ola de coronavirus en el Perú, los candidatos deberán tomar las medidas de prevención necesarias para la campaña del próximo 11 de abril.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Francisco Sagasti indicó nuevas restricciones y horarios de toque de queda