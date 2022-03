La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que no conoce sobre cómo va el proceso legal para la libertad de su padre, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el hábeas corpus para validar el indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori.

Sin embargo, la excandidata presidencial indicó que ha conversado por teléfono con su Alberto Fujimori y lo ha escuchado “ansioso”. Comentó, además, que no lo ha podido ver, pero que ha llegado al penal de Barbadillo, en el distrito de Chorrillos, para alcanzarle alimentos y medicinas.

“Me han informado que está estable, yo lo noto cuando me llama por teléfono un poquito ansioso por eso es importante coordinar los chequeos médicos correspondientes una vez que él salga en libertad”, indicó a su salida del recinto penitenciario.

Asimismo, dejó en claro que quien puede dar información sobre la situación legal de su padre es el abogado César Nakazaki. “No tengo conocimiento sobre el documento que ha llegado, he venido a traer alimentos. Lamentablemente, no he podido ver a mi padre, cuando es entrega de alimentos uno se acerca, se pasa el control , no me han permitido hacer la visita, solo entrar para hacer la entrega”, resaltó.

En esa línea, la lideresa fujimorista aclaró que su padre “va a seguir enfrentado, como siempre, los procesos” en los que está involucrado. “Entiendo, que una vez el TC anuncia una decisión demora unos días hasta que se emita la resolución, nos corresponde esperar con mucha paciencia, prudencia, esperamos que esa resolución se emita lo más pronto posible”, puntualizó.

