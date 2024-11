Keiko Fujimori sobre designación de Alejandro Narváez: "Me deja muy preocupada"

La realización del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC 2024) en nuestra capital le ha permitido al Gobierno una suerte de tregua respecto de los temas de coyuntura política.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sin embargo, anticipó que a partir de la próxima semana, cuando ya no haya invitados internacionales en nuestro país, su agrupación volverá a pronunciarse sobre temas políticos aunque —dijo— "serán de crítica constructiva".

La cuestionada designación de Alejandro Narváez como presidente del directorio de Petroperú será uno de los temas, sin duda, sobre los cuales habrá pronunciamiento.

"Sí, me deja muy preocupada (su designación), pero como estamos con visitas internacionales vamos a dejar la crítica a este gobierno para la próxima semana", sostuvo la ex candidata a la Presidencia.

De otro lado, comentó que espera que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, "se mantenga y que sobre todo dé señales de confianza que permiten que la economía de nuestro país siga", prosiguió.

En otro pasaje de sus declaraciones, Keiko Fujimori se pronunció sobre la reciente inauguración del megapuerto de Chancay. "Es una gran noticia para todos los peruanos que va a hacer que el intercambio comercial Perú-China, y sobre todo con el Asia, se acreciente; estoy muy orgullosa de todo lo que está sucediendo", manifestó.

CANDIDATURA 2026

Sobre su eventual postulación a las elecciones generales de 2026, la dirigente de Fuerza Popular dijo que se definirá más adelante. "Como lo he dicho en un medio internacional, mi prioridad será buscar una candidatura de consenso, eso la dirigencia de mi partido lo sabe, así es que, bueno, vamos a esperar que los diálogos sigan fluyendo. (...) No he tomado una decisión de posibles candidaturas", indicó.

