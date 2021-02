La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le pidió perdón a su padre el expresidente Alberto Fujimori, a su hermano Kenji Fujimori y a sus simpatizantes por la confrontación política vivida entre el Poder Ejecutivo y Legislativo cuando su agrupación tenía mayoría parlamentaria.

“He pasado 16 meses en prisión, lejos de mis hijas, he podido reflexionar mucho y darme cuenta en qué me equivoqué, qué cosas pude hacer mejor, y sí lo lamento. Así como mi padre me pidió perdón, creo que me corresponde también pedir a quienes se hayan sentido ofendidos o afectados, pedirle perdón a mi padre, a mi hermano y a la familia fujimorista”, sostuvo en una entrevista con ‘Panorama’.

En esa línea, Fujimori Higuchi consideró que debió “haber exigido un recuento” de los votos en las Elecciones Generales del 2016 para que su bancada asuma “mejor el resultado” y de esta forma “poner paños fríos” frente al Gobierno que presidió Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Creo que me faltó explicar mucho más. Han podido haber cosas que se pudieron hacer mejor, caímos en el círculo vicioso de la confrontación, debimos haber puesto paños fríos. debimos haber exigido un recuento para asumir mejor el resultado”, manifestó.

“Reconocí el resultado, pero debí pensar qué otras acciones pude haber tomado para que el resto de mi grupo político lo asumiera mejor”, añadió.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que la confrontación política no solo se produjo por la polarización de la campaña presidencial el 2016, sino también por declaraciones del entonces mandatario y de su primer ministro Fernando Zavala.

“No solo fue la campaña, fueron los gestos del señor Kuczynski quien anunció públicamente que iba a robarnos congresistas, las pechadas del señor Zavala, estoy hablando de una pelea de dos partes. Creo que, en algún momento, debimos decir basta”, explicó.

“Las peleas y las confrontaciones son de a dos y asumo la responsabilidad que me toca, tampoco creo, porque claro me hacen responsable de cada palabra, cada dicho de un miembro de nuestro partido”, remarcó.

