Keiko Fujimori sobre Alejandro Toledo: "No voy a hacer leña del árbol caído"

Desde España, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se pronunció sobre la sentencia impuesta por el Poder Judicial contra el expresidente Alejandro Toledo de 20 años y 6 meses de prisión por recibir sobornos por US$35 millones a cambio de favorecer a la empresa Odebrecht durante su gobierno (2001-06) con las licitaciones de los tramos 2 y 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.

En declaraciones a Telemadrid, Fujimori recordó que es una decisión judicial que "se veía venir" a la luz de todas las noticias que se conocieron en los últimos años.

"Alejandro Toledo siempre se ha caracterizado por ser un antifujimorista, pero en estos momentos yo dejo la división política, no voy a hacer leña del árbol caído. (...) No voy a hacer ni dar ninguna opinión adicional para que no se malinterprete y no le deseo el mal a nadie, se trate de quien se trate. Como peruana es muy triste ver este tipo de decisiones a quien ocupó el cargo más importante de nuestro país", sostuvo.

ELECCIONES 2026

Sobre su eventual postulación en las elecciones generales de 2026, la excandidata de Fuerza Popular indicó que es una decisión que no ha tomado "todavía". "Es algo que voy a tener que conversar, por supuesto, con mi familia, con mis hijas". refirió.

Recordó que en el Perú hay un "escenario singular nunca antes visto históricamente" con la existencia, en estos momentos, de 35 partidos políticos inscritos cuando "siempre hemos tenido entre 8 a 12 partidos políticos".

"Las normas fueron cambiadas hace 5 años atrás y en estos momentos tenemos 35 partidos vigentes. Probablemente enfrentemos la próxima elección con cerca de 45 partidos políticos, eso nos lleva a los políticos en el Perú primero a dialogar y a buscar candidaturas de consenso. Entonces, mi primera prioridad será buscar una candidatura de consenso con otros partidos políticos que al igual que nosotros defiendan la democracia, el Estado de derecho, la Constitución, y de acuerdo a eso veremos qué resulta de estas conversaciones", manifestó.

Fujimori agregó que, así las cosas, su decisión respecto a una eventual postulación será tomada "previo a estos diálogos con otros partidos políticos que lo venimos haciendo ya desde hace varios años".

"Incluso, yo he dicho que no está dentro de mis prioridades yo ser la candidata presidencial. Siempre he señalado que estoy en ese esfuerzo de construir un partido político institucional que vaya más allá de un nombre o de un apellido. Estamos trabajando fuertemente en la formación de nuevos cuadros y de jóvenes y creo que también hay que darle oportunidad a otras personas. Entonces, mi prioridad para buscar este consenso y este diálogo es sentarnos a conversar sin que haya una ambición personal", dijo.

Consultada sobre por qué querría postular en los próximos comicios, la excandidata presidencial mencionó la inseguridad ciudadana que —dijo— "se ha desbordado muchísimo".

