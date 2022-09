La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que si no existe consenso en el Congreso de la República para aprobar la vacancia del presidente Pedro Castillo, “es hora de discutir el adelanto de elecciones”.

A través de su cuenta en TikTok, la excandidata presidencial señaló que podría quedarse horas hablando de los escándalos de corrupción y errores del Gobierno, pero enfatizó que “ahora es tiempo de solución”.

En ese sentido, Fujimori Higuchi indicó que la salida a la actual crisis política, social y económica es la destitución de Castillo Terrones, pero si no existe el consenso para lograrlo, se deberá discutir otra opción, como el adelanto de elecciones.

“Muchos me preguntan cuándo va a terminar esta situación, cómo podemos salir de esta crisis. Vivimos en una incertidumbre constante. En los dos pedidos de vacancia que se presentaron tengo que resaltar que Fuerza Popular y sus 24 congresistas votaron a favor”, expresó.

“Está demostrado que solos no podemos. Lo he dicho y lo repito: la solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso es hora de discutir e adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, agregó.

En ese sentido, Keiko Fujimori reiteró que si se aprueba esta última opción, no participará en unos eventuales comicios generales y será una “activista” para lograr el consenso necesario y salir del estancamiento en el que se encuentra el país.

“Si se adelantan las elecciones no seré candidata a la Presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento. En todos los escenarios la salida pasa por informarnos, involucrarnos y dar la lucha como ciudadanos”, sentenció.

