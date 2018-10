Keiko Fujimori: "Intentan sacarme de la política, sepultarme"

Keiko Fujimori remarca que el pedido de prisión preventiva del fiscal Domingo Pérez y que verá el juez Richard Concepción Carhuancho es una clara muestra de persecución política. Ha recusado al juez y espera que esto se resuelva ya. Descarta que Odebrecht le haya dado dinero para la campaña.

Usted ha dicho que hay una persecución política contra usted. ¿En qué se basa?

Se ha forzado la creación de una figura legal que ciertamente busca la demolición de mi partido y de mi persona. Han citado a 1,000 personas que de diferente manera colaboraron en las campañas de FP. Ningún otro partido tiene a 1,000 personas citadas a la Fiscalía de Lavado de Activos y Crimen Organizado. Ese solo hecho debilita sin duda al partido político y también a la democracia. Además, se ha usado la detención preliminar como un mecanismo de coacción y de extorsión. Como el fiscal no tiene nada, busca amedrentar a quienes ha detenido para que se conviertan en testigos protegidos o futuros colaboradores eficaces para que se inventen cualquier cosa…

¿Por ejemplo?

Sobre la base de un testigo protegido cuyos dichos no han sido corroborados, detuvieron a Pier Figari, Ana Herz, a mi secretaria y otra persona más. Es una persecución política legal, que se realiza a través de la Fiscalía a cargo del doctor Domingo Pérez. Hay que ser ciegos para no ver que desde el inicio de este gobierno se vio una campaña permanente, diaria, de denigración de Fuerza Popular en los medios de comunicación. Cada semana había una denuncia colocándonos como corruptos. Nadie sale bien de una campaña tan sistemática y demoledora.

¿El fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho coordinan acaso?

Siento que hay un contubernio entre el fiscal Pérez, el brazo en la Fiscalía, y el juez Concepción Carhuancho. Cada minuto, hay una pseudonoticia, una mentira acerca de nuestro partido y mi persona. Sin duda, eso ha generado un debilitamiento que nos ha afectado. Lo más grave es que están creando un caldo de cultivo para un movimiento antisistema. Las críticas se contestan, la persecución, los ataques se enfrentan, pero sí me preocupa qué pasará con nuestro país dentro de dos años.

¿Cuál sería el objetivo de la campaña en su contra que usted denuncia?

Sacarme de la política definitivamente por una vía legal muy abusiva. Pedir 36 meses de prisión preventiva busca dejarme silenciada y bloquear una posible participación en las próximas elecciones que aún no he decidido. De paso, amedrentar y alejar a nuestros simpatizantes. El mensaje es: si haces política con FP, puedes terminar en la cárcel, llena de citaciones. Pero ha ocurrido un efecto búmeran. Se ha generado un efecto muy grande de solidaridad y apoyo ante estas circunstancias. La marcha del lunes pasado fue multitudinaria, más de 12 mil personas. Esto ha provocado una reorganización y una reactivación de FP a nivel nacional.

El fiscal Rafael Vela les dijo en la audiencia que ustedes no reconocían nada de lo planteado por el fiscal.

Mi abogada, Giuliana Loza, lo ha sustentado muy bien. ¡Contra mí no hay nada! Marcelo Odebrecht dijo no conocerme, también que no le constaba que se haya entregado el dinero. El señor Barata sostuvo que jamás pedí dinero, ni conversar, que jamás me entregaron ni un centavo. Es más, afirmó que soy fría y distante. Eso demuestra que no me conoce, tampoco los otros funcionarios de Odebrecht. El fiscal y el juez dicen que me voy a fugar. Pero tengo arraigo, nunca me he ido. Por eso, saludo el informe de la Sala Penal que nos liberó. Desbarató lo dicho por el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Pérez. Les jaló las orejas a los dos. Señaló que no hubo motivación para detenerme y demostró que copiaron y pegaron el requerimiento fiscal en la resolución del juez, hasta con los mismos errores. Pero lo más alarmante es lo que señaló el vocal Sahuanay: que hay “una predisposición del juez” contra nosotros. Eso se llama persecución política legal. Por eso separaron a Concepción Carhuancho de la detención preliminar. Esperábamos que él se inhibiera, pero más bien ha pedido prisión preventiva para mí y 11 personas el viernes pasado cuando no es imparcial.

Han planteado la recusación al juez Richard Concepción…

Mi abogada lo ha recusado. Yo he demostrado arraigo. La emboscada que me hicieron en el propio Ministerio Público, donde me detuvieron, es la mayor demostración de que no obstruyo a la justicia. Buscan silenciarme, debilitarme a mí y al partido, generar miedo y pánico. Pero en realidad están debilitando a la democracia.

¿Hay un colaborador eficaz y dos testigos protegidos que la acusan?

Esa acta no se ha puesto a disposición de las partes. Las declaraciones que hemos conocido no son exactas.

¿Hoy domingo se presentarán ante el juez Concepción Carhuancho para ver el pedido fiscal de prisión preventiva?

Solo van los abogados, ahí estará la doctora Loza. Denuncio que el abuso continúa. El juez nos notifica el sábado a las 9 a.m., son 9,017 folios a doble cara. Estamos revisándolos, pero no está completo, faltan hojas. ¿Cómo mi abogada se presenta a la audiencia si el requerimiento no fue notificado completo?

¿Se pondrá a buen recaudo?

Yo siempre estoy acá, dando la cara.

El fiscal tiene el derecho de apelar en 48 horas…

Claro, pero pide prisión preventiva cuando la sala le denegó la detención preliminar y acude al mismo juez, Concepción, que ordenó nuestra detención. Por eso lo hemos recusado. Es totalmente injusto, estamos en proceso de investigación y siempre he colaborado. Soy la más interesada en la verdad. Pero el informe fiscal es prácticamente una sentencia cuando aún ni hay juicio. Esto es un abuso, una persecución irracional de ciertos sectores de la Fiscalía y del PJ. Se mueven muchos hilos de poder…

¿Por ejemplo?

Me sorprende que la ONG IDL-Reporteros tenga información judicial antes de que nos llegue a nosotros y de que el requerimiento llegue a mesa de partes. Publicaron el viernes el pedido de prisión preventiva del fiscal, anunciando que la audiencia sería el domingo. Y nosotros, los investigados, lo conocimos recién el sábado a las 9:57 a.m. Igual ocurre con la información que llega de Brasil, IDL la tiene antes…

¿Qué presume usted?

Fácilmente podemos presumir que el fiscal Pérez brinda información a IDL y que esta es una aliada del fiscal. Nos persigue, nos difama, quiere encarcelarnos y eliminarnos políticamente.

IDL publicó un chat entre congresistas fujimoristas, elocuente…

Según IDL, esos chats son información entregada por el testigo protegido, significa que hay un topo en el partido…

¿Quién es?

Estamos muy cerca de saberlo, pero se requiere certeza. Sin duda, esta política de miedo y persecución ha generado que los testigos protegidos inventen cosas pensando que se salvarán.

En esos chats, usted habla elogiosamente del fiscal Pedro Chávarry…

Las conversaciones entre los congresistas son totalmente normales, es un intercambio de información y buscan información para denunciar las irregularidades que cometió el fiscal Pérez. Es una conversación privada y política. Cuando aún no estaba en prisión, escribí esto porque tengo buenas referencias del fiscal Chávarry.

Dicen que lo blinda.

Votamos, también el Apra, por el archivamiento de la acusación constitucional por inconsistente. Ese día yo ya estaba detenida. No conozco a Chávarry. Veo que toma decisiones, abre investigaciones que estaban congeladas y que él está siendo atacado de manera irracional. Lo que digo es ‘dejemos que haga su trabajo’. ¿Pero quién le da los chats a IDL? Nuevamente, el fiscal Pérez, es obvio. Los sacan en los medios y quieren generar una sensación de que yo soy culpable de todo y se vuelve un escándalo que busca denigrarnos. Soy culpable de la salida de Hinostroza, a quien no conozco; de la actuación del pastor Santana, a quien he visto una vez en mi vida, y no tengo ninguna relación.

¿Presentará una acción contra IDL?

Mi abogada lo está evaluando. De momento observamos que la carpeta de requerimiento fiscal está incompleta. IDL ha sacado mucha información de ahí y la tuvo antes que las partes.

¿Recurrirá a instancias internacionales?

Veremos qué pasa en la sesión de hoy. Esperamos que primero se analice la recusación. Además, es claro que no procede la prisión preventiva. Si no es así, recurriré a diferentes instancias internacionales informando sobre esta persecución política, esta violación del debido proceso y el quiebre del Estado de derecho. Intentan sacarme de la política, sepultarme. Pero advierto a los otros partidos que después vendrán por ellos, son varios investigados por organización criminal: Apra, Partido Nacionalista, PPK, Gilbert Violeta sería el jefe de la organización criminal. Estamos judicializando la política y haciendo un daño terrible a la democracia. A través de resoluciones judiciales de los magistrados Pérez y Concepción se está haciendo persecución política.

El fiscal dice en su informe que la ONPE los ‘protegió’.

Varios años de investigación. El doctor Pérez interfiere en un poder independiente al calificar y perseguir a la ONPE. Cada tres meses, los funcionarios de la ONPE visitan el partido político y fiscalizan, son como la Sunat. Verifican los informes. Varios partidos han tenido multas. Nosotros nunca. O sea, Domingo Pérez tiene más conocimiento que los expertos de la ONPE.

Barata dijo que entregó a Yoshiyama un millón de dólares en la campaña…

No. Barata se contradice. Primero, dice que le dio US$500 mil a Yoshiyama, luego de que se lo entregó a un hombre de 50 años bien vestido. También que dejó un maletín con dinero en una mesita. Y dijo que no tenía pruebas de la entrega. Barata sostuvo que los ‘doleiros’ le dejaron plata en su oficina acá. Pero Mameri y Migliaccio sostienen que los ‘doleiros’ solo funcionaban para Brasil. También dijeron que no les consta que salió el dinero para FP, menos que esta lo haya recibido.

Se ha publicado una información indicando que el incremento de US$500 mil para su campaña se entregó a la empresa Construmaq, de Gonzalo Monteverde…

Entonces, ya no afirma que el incremento se lo dio a Bedoya, sino a esta empresa de Monteverde, es una contradicción. Los depósitos a Monteverde son de mayo de 2011. Y las rifas se dieron a fines de 2010 e inicios de 2011. ¿Cómo así entró ahí el dinero de Odebrecht si los depósitos a Monteverde son de mayo de 2011? Nadie lava dinero hacia atrás. Los supuestos ‘pitufos’ que dicen sirvieron para ingresar dinero de Odebrecht, hicieron aportes antes de marzo de 2011.

¿Conoce a Gonzalo Monteverde?

No tengo idea de quién es. Además, esto es una especulación del fiscal, no hay ninguna evidencia, solo busca desprestigiar a Fuerza Popular.

Mucha gente dice que no aportó dinero…

No es así. El fiscal Pérez califica de irregulares todos los aportes en dólares –ojo, todo ha sido bancarizado–, que se contabilizaron en soles porque ONPE solo acepta moneda nacional. Es una estupidez.

Hay gente que no tiene los recursos que aportó.

Están sustentando de dónde proviene ese dinero. Es una investigación inicial del fiscal, no una sentencia. El fiscal Pérez señala que los cocteles no existieron y toda la prensa lo vio. Acá no importa la verdad. Están inventándose cosas para perseguir y hacer daño a Fuerza Popular y a mi persona.

Pier Figari, Ana Herz y su secretaria fueron detenidos por la versión del testigo protegido…

Otra injusticia, porque no corroboraron el dicho del testigo. En 2011 el local no funcionaba en calle Bucaré y ellos viajaban conmigo al interior del país y mi secretaria no era Carmela Paucará, entró en 2014. Y dice que ellos querían ver cómo metían la plata. Pero en el partido todo fue bancarizado.

¿Quién es el responsable, entonces? ¿Yoshiyama?

El secretario general es el responsable de supervisar el funcionamiento, pero la administración la ven los tesoreros. No sé por qué algunos aportes son iguales. Todos son públicos. La ONPE mandó carta a todos los aportantes para confirmar su contribución. No hubo desistimiento.

¿Adriana Tarazona seguirá como administradora?

Ella es fundadora y la valoro mucho. Tiene una trayectoria intachable. Espero que continúe. Tiene 72 años, problemas de salud y esto la ha afectado enormemente.

"BUSCAMOS RECONCILIARNOS"



En su comunicación desde prisión dijo que comenzaba una nueva etapa…

Me refería a mi familia. Fue una respuesta al mensaje de mi padre que decía que era importante buscar nuevamente la unión familiar. La política dividió a mi familia, pero la adversidad genera oportunidades. Mi hermano Kenji me visitó con mi mamá, conversamos de manera larga y franca. Le agradezco el gesto de haberme visitado…

¿Se han avenido?

Tuvimos una muy buena conversación. Ambos decidimos no hacer mención al respecto. Yo estoy satisfecha y agradecida.

¿Regresará a Fuerza Popular?

No hemos hablado de temas políticos, sí de temas humanos y familiares. Como hermanos, hemos iniciado el proceso de reconciliación.

Estuvo en contra de una ley con nombre propio para su padre y ahora la aprobaron…

La injusticia contra mi padre es grande. Un juez temporal le retiró el indulto. Siempre he estado a favor de la libertad de mi padre. La ley aprobada no tiene nombre propio, favorece a personas de tercera edad y no acorta la pena. Está en el Ejecutivo, no me voy a pronunciar sobre ello.

DATOS



- Keiko Sofía Fujimori Higuchi fue electa congresista por Lima en 2006. Fue la candidata que obtuvo la mayor cantidad de votos, más de 600 mil.



- En 2010, fundó el partido Fuerza 2011, con el cual postuló a la Presidencia de la República, pero fue superada por el candidato Ollanta Humala.



- En 2012, cambió el nombre del partido por Fuerza Popular, con el cual volvió a candidatear en los comicios de 2016, donde fue superada por Pedro Pablo Kuczynski.