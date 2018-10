Keiko Fujimori sabía que su padre renunciaría cuando se fue a Japón en el 2000 [VIDEO]

Durante la audiencia de prisión preventiva en su contra, Keiko Fujimori contó una anécdota que vivió cuando su padre Alberto Fujimori fugó a Japón en 2000 y argumentó que ella no se irá del país como él.

"Tengo toda una vida que confirma, sin lugar a duda, que no me voy a ir del país. No me fui del país en 2000 cuando cayó el régimen de mi padre y él se quedó en Japón, a pesar de que sabía que nos iban a tratar de meter a culpables y a inocentes en un mismo saco", dijo la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori agregó que no hizo caso a sus familiares que le pedían que también deje el Perú.

"En esos días me enteré que mi padre iba a renunciar antes que lo hiciera, así que toda mi familia y amigos me pedía que salga del país, pensaban que los enemigos de mi padre se iban a ensañar conmigo y tuvieron razón, pero decidí quedarme a pesar que sabía que venían tiempos difícil", manifestó.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que siempre colaboró con la justicia.

"He ido decenas de veces, en esa época, a declarar a la policía, fiscalía, y en ningún momento me corrí", precisó.

Keiko Fujimori recuerda a su padre en audiencia. (Justicia TV)

TE PUEDE INTERESAR: