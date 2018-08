La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , reveló esta noche que se reunió dos veces con el presidente Martín Vizcarra tras su juramentación. Dijo, en ese sentido, que le habría gustado que esas reuniones “sean públicas”.

“Una semana antes de la vacancia, yo señalé que la única vez que vi a Vizcarra fue en la reunión de Palacio. Sí (después de que juró), sí, es verdad, hemos tenido dos reuniones, a mí me hubiese gustado que sean públicas, entendí que él prefería mantener cierta privacidad”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Fujimori Higuchi aseveró que las críticas que ha realizado a los proyectos de ley del Ejecutivo después de casi un mes del mensaje a la Nación, las ha realizado debido al rumbo que ha tomado el Gobierno enfocándose únicamente en ello.

“Yo no crítico el mensaje, sino el rumbo que está tomando el actuar de todo el Gobierno a que todo el debate central se está enfocando solamente en bicameralidad y no reelección, creo que hay una confusión, mi deber como política es señalar y advertir los problemas más importantes para el país y no son esas dos reformas”, señaló.

En esa línea, aseveró que más fácil para ella sería “quedarse callada”, por lo que destacó que no la motiva ningún “tipo de cálculo político”.

“Mi preocupación tiene que ver con la priorización que está tomando el gobierno de Martín Vizcarra y [que] él propiamente anunció el 28 de julio, y durante estas semanas ha señalado que lo urgente y más importante es aprobar la dos cámaras y no reelección, yo no me niego a debatir”, remarcó.