Keiko Fujimori responderá hoy por presuntos aportes irregulares

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori , fue citada para hoy al despacho del fiscal José Domingo Pérez para responder por los presuntos aportes irregulares que habría recibido su campaña presidencial de 2011.

En este caso, Pérez cuenta con elementos que le permiten sostener que Fuerza 2011, nombre con el que se identificaba FP en ese año, no sustentó debidamente sus ingresos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Una de las pruebas que maneja es el testimonio que brindó en audiencia pública, a inicios de agosto, Segundo Alejandro Crisanto Pulache.

Crisanto figura como aportante de S/13,845 en los registros de la ONPE. Sin embargo, él negó que haya abonado algún dinero. “Ante Dios y la justicia, digo que yo no he depositado nada a la campaña de Fuerza 2011”, declaró en la diligencia de aquella vez.

Reveló, además, que fue el congresista Rolando Reátegui quien lo convocó y lo persuadió para que sea un ‘falso aportante’. A esa audiencia solo acudió el abogado de uno de los procesados.

La otra evidencia que consigna el Ministerio Público es lo declarado por el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien reveló que entregó US$1 millón a los entonces dirigentes fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para financiar las actividades proselitistas. Yoshiyama y Bedoya han negado esa versión.

También existe la manifestación de Marcelo Odebrecht, ex mandamás de la misma compañía, quien dijo que su constructora había “apoyado” a todos los candidatos de esa campaña.

Si existieron los abonos de la firma, estos no fueron declarados a la ONPE.

EL CASO COCTELES



Para hoy también fue citado el esposo de Fujimori, Mark Vito, aunque el ciudadano norteamericano declarará sobre el caso cocteles.

La ex candidata presidencial es investigada junto a Vito en este proceso, y por eso deberá regresar mañana al despacho del fiscal Pérez para una ampliación de su declaratoria.

"ME CULPAN DE TODO"



Ayer, Keiko Fujimori estuvo en Arequipa recorriendo distintos distritos. En cada parada aprovechó para cuestionar al gobierno y la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear la cuestión de confianza.

“A mí me echan la culpa de todo. El Congreso viene trabajando de manera constructiva, pero amenazan con cerrarlo. Están preocupados de lo que están investigando, que se está reabriendo el caso Chinchero”, declaró en un mitin.

Asimismo, manifestó: “El Perú no está para golpes de Estado, no está para debilitar más a sus instituciones”.

Echó la culpa a la prensa de haber empezado un “cargamontón y de los insultos”, luego de la aprobación de la ‘Ley Mordaza’.

TENGA EN CUENTA



- La Corte Suprema emitirá el 11 de octubre su fallo sobre los recursos de casación interpuestos por FP y Fujimori, quienes buscan que se deje sin efecto la investigación por presuntos aportes irregulares.



- Fujimori ha negado en distintas ocasiones haber recibido dinero de la empresa Odebrecht.



- De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, la campaña fujimorista de 2016 habría recibido aportes irregulares a través de cocteles.