Keiko Fujimori recibió visitas de congresistas por su cumpleaños [Fotos]

En el día de su cumpleaños 44, la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , recibió la visita de familiares y congresistas de su partido en el penal Anexo de Mujeres en el distrito de Chorrillos, quienes le llevaron algunos regalos.

Según se informó, hasta dicho centro penitenciario llegaron las hijas de la ex candidata presidencial, así como los legisladores de Fuerza Popular Luz Salgado, Miguel Torres, Milagros Salazar, Milagros Takayama, Cecilia Chacón, entre otros.

"Es una prisión para nosotros injusta. Ella no ha estado en ninguna de las obras, no ha recibido absolutamente nada, creo que pronto se tiene que hacer justicia", señaló Luz Salgado a los periodistas.

Por su parte, Milagros Salazar dijo desconocer si Keiko Fujimori recibió alguna llamada o mensaje de su hermano menor Kenji.

La lideresa de Fuerza Popular también recibió una carta de su padre, Alberto Fujimori, en donde el ex presidente señala que si bien a ambos se les ha privado de su libertad, "jamás podrán quitarnos la satisfacción de ver un país pacificado y en marcha".

Además, la ex candidata presidencial publicó un extenso mensaje en Facebook, donde afirma que no ha "perdido la esperanza". "Me habrán privado de mi libertad injustamente, con mentiras y sin reconocer que ni siquiera fui gobierno, pero jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá a la arbitrariedad", señaló.