Keiko Fujimori recibió carta de su padre en el día de su cumpleaños

En el día de su cumpleaños, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, recibió una carta de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori.

"Keiko, sé que el 25 será el cumpleaños más triste de tu vida y que nadie podrá borrar el dolor de estar separada injustamente de tu esposo y de tus hijas. Por eso te pido que no pierdas nunca la esperanza de que esto va a terminar y que pronto podrás volver a casa para abrazarlos más fuerte que nunca" , dice la misiva.

"No hay medicina que calme el gran dolor de saber que fue mi ingreso a la política el que ha generado todo esto. Esa pena es más fuerte que mi prisión y mis problemas de salud. Pero eso no es importante ahora", agrega el ex mandatario.

Asimismo, en la carta Fujimori Fujimori le señala a Keiko que si bien les han privado de su libertad, "jamás podrán quitarnos la satisfacción de ver un país pacificado y en marcha".

"Estoy seguro que la historia será más justa y grata que nuestra realidad. Solo le pido a Dios que me dé la vida suficiente para verte libre como siempre has debido estar al lado de tu familia y Mark para iniciar una nueva vida después de esta terrible pesadilla. ¡Resiste hija!", finaliza la carta.

Carta recibida por Keiko de parte de su padre, Alberto Fujimori. pic.twitter.com/50mp4ZRGO3 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 25 de mayo de 2019

En su cumpleaños número 44, Keiko Fujimori recibió la visita de sus hijas y de algunos congresistas de su partido en el centro penitenciario.