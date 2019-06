Caso Keiko Fujimori: Rechazan hábeas corpus contra juez Richard Concepción Carhuancho

El hábeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori y que iba en contra del juez Richard Concepción Carhuancho fue declarado improcedente esta tarde de viernes por el 40°Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Este recurso legal se planteó porque presuntamente se habría vulnerado el debido proceso en el caso de la lideresa de Fuerza Popular. Además, se ordenó el archivo definitivo de este hábeas corpus.

Sin embargo, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima publicara esta decisión, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, aclaró que el hábeas corpus no fue presentado por la defensa de la ex candidata presidencial.

"Informamos que este HC no ha sido presentado por nuestra defensa. No teníamos conocimiento del mismo, no conocemos al demandante y no somos parte de dicho proceso constitucional", escribió en su cuenta de Twitter.