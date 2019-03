Keiko Fujimori rechaza y lamenta agresión a fiscal José Domingo Pérez

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que "rechaza y lamenta" agresión al fiscal José Domingo Pérez ocurrida ayer en el exterior del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Quiero manifestar mi rechazo y condena a cualquier acto de violencia. Lamento profundamente lo sucedido con los representantes del Ministerio Público", manifestó la ex congresista.

No obstante aclaró que no puede señalar que la militancia en pleno de Fuerza Popular actúa de esa forma ya que su conducta siempre ha sido correcta y pacífica. "Por unas cuantas personas, no se debe generalizar culpando a todos los simpatizantes", agregó la lideresa.

Aclaró además que este incidente no debe ser catalogado como un acto de obstrucción a la justicia.

Finalmente hizo un llamado al respeto y a la tolerencia y "mantengo la esperanza de que pronto la justicia se restablecerá".

p. KF: Con respecto a los inaceptables hechos sucedidos ayer en las afueras del Penal Anexo de Chorrillos, quiero manifestar mi rechazo y condena a cualquier acto de violencia. Lamento profundamente lo sucedido con los representantes del Ministerio Público. (1/4) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 19 de marzo de 2019