La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este domingo que cuando señaló en un audio a sus partidarios que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, está “rayadazo” quiso decir que “no tiene control emocional”.

Recordó que el exregidor metropolitano de Lima tuvo declaraciones en contra de la psicóloga Ana Estrada al opinar de su caso respecto a la eutanasia y al “mentir” con respecto al presunto retiro de su plancha de la candidata a la primera vicepresidencia.

“A lo que me refiero con esa expresión es que, en estos momentos de pandemia, lo que se necesita es serenidad y creo que a veces lo que no tiene el señor López Aliaga es un control emocional cuando hace comentarios como lo de Ana Estrada o como, por ejemplo, lo que ha dicho que va a retirar a su primera vicepresidenta y todos sabemos que eso no es posible en estas fechas”, indicó Keiko Fujimori en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

“Creo que se puede coincidir en que defendemos la vida y la familia, pero de ninguna manera coincidimos en las formas. Acá hay una diametral discrepancia, yo siento que nosotros somos muy tolerantes cuando planteamos nuestras diferencias [...] el otro señor ha sido muy poco empático por decirlo menos”, señaló.

Este domingo se difundió un audio en el que la lideresa de Fuerza Popular exhortó a los integrantes de su partido a no hacerle caso a su adversario de Renovación Popular porque está “rayadazo” y “solito va a caer”.

Sobre la situación de Martín Vizcarra

En otro momento, Fujimori Higuchi dijo esperar que el Poder Judicial no vulnere el debido proceso en el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra.

“Entiendo que el señor Vizcarra va a pasar una audiencia de prisión preventiva en los próximos días, más allá de todas las especulaciones que han habido al respecto de su rol sobre mi caso, yo lo que he señalado siempre, más allá de todo caso, es que la prisión preventiva es la excepción y no la regla”, indicó.

“A él le deseo algo que a mí no me dieron, presunción de inocencia y debido proceso. Espero que la jueza que vea su caso lo haga con mucho detenimiento. Las prisiones preventivas se están dando en demasía y tiene que analizarse con mucho detenimiento”, añadió.

C04-keiko-rla

