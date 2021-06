Keiko Fujimori: “Queremos que se haga un conteo de votos hasta el final”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que desde su partido esperan que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminen con el conteo de votos y la resolución de las solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.

Durante un mitin realizado tras una marcha por el Centro de Lima, la lideresa del fujimorismo aseguró que no se puede permitir que se escondan “todas las trampas” en mesa, tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 del pasado 6 de junio.

“Queremos que se haga un conteo de votos hasta el final, que se analicen las actas que tienen irregularidades. Por supuesto, cuando ese conteo concluya, esperamos que todos los peruanos respetemos el resultado, por el otro lado y de acá también”, expresó.

“Lo que no puede pasar es que quieran esconder todas las trampas que han hecho en la mesa, lo que no puede pasar es que quieran callar nuestra voz, nosotros no vamos a permitir que el Perú se convierta en la Venezuela chavista o de Maduro que llevan 50 elecciones manipulando el voto”, añadió.

Fujimori Higuchi también indicó que se llevaron una “sorpresa” al ver la diferencia entre el resultado a boca de urna –que le daba una victoria ajustada- y el conteo rápido de la empresa Ipsos Perú, que le otorgaba el triunfo a su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, lo que calificó de “extraño”.

“Ya el lunes muchos de ustedes, los jóvenes, empezaron a analizar la información y empezaron a advertirnos, a mandarnos sus denuncias y es allí cuando les pedimos a los ciudadanos que nos ayuden a entender lo que estaba pasando. Ese lunes empezamos a recibir centenares de irregularidades que habían pasado”, manifestó.

Del mismo modo, Fujimori Higuchi calificó de “muy extraño” que el Jurado Nacional de Elecciones haya reculado en su decisión inicial de ampliar el plazo de presentación de solicitudes para anular mesas de sufragio.

“Sucedió algo también muy extraño. En la mañana de ayer el JNE a las 11 de la mañana, toma una decisión por unanimidad de ampliar el horario para recibir más nulidades. Pero luego hubo una conferencia de prensa de Perú Libre, que se dedicó a insultarlos, a amenazarlos, y eso generó que horas después sorprendentemente el Jurado cambie de decisión”, subrayó.

“De tres votos en contra, a uno. Yo me pregunto: ¿a qué Jurado hay que creerle, al de la mañana o al de la tarde? Por qué este cambio de posición, por qué no se quieren evaluar las nulidades y la respuesta es que tienen la conciencia sucia, porque la propia señora Dina Boluarte dijo: ‘si el Jurado analiza, se voltea la elección’”, agregó.

Cabe indicar que este sábado se realizó una marcha por las calles de Lima, organizada por diferentes colectivos y grupos de simpatizantes de Fuerza Popular, cuya concentración tuvo lugar en el Campo de Marte.

