Keiko Fujimori: "La prisión es para los culpables no para los procesados"

En una conferencia de prensa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó que "la prisión es para los culpables no para los procesados salvo que haya peligro de fuga, y lo he demostrado, que ese no es un riesgo" en su caso personal.

Acompañada por su abogada, la ex congresista decidió pronunciarse de esta forma tras la suspensión de la audiencia por el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra en la investigación que se le sigue por el caso 'Cócteles'.

En esa línea, Fujimori Higuchi manifestó que "solicito que se me respete mi derecho a defenderme... Se me están vulnerando los derechos como ciudadana".

Reiteró que su único pedido a los magistrados y al Ministerio Público es el respeto a un debido proceso judicial y la presunción de inocencia. "Yo he enfrentado todo, siempre he dado la cara", acotó en su defensa.



