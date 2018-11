Keiko Fujimori pide compartir celda con Ana Herz de Vega

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, envió una carta a la directora del penal de Máxima Seguridad de Chorrillos, Margot Rojas, sobre el estado de salud de su asesora Ana Herz de Vega y pidió que sea trasladada a una celda de máxima seguridad debido a que es “una mujer de 68 años con una severa enfermedad de hipertensión arterial”.

En la misiva, la fujimorista solicita compartir celda con Herz de Vega o que intercambien lugares. “Si existiera alguna disposición (que no está estipulada en la Ley) de que ella no puede estar cerca a mí, solicito entonces que la Sra. Herz pueda ocupar la celda en la que yo me encuentro, y que a mí me trasladen a la celda que ella ocupa”, mencionó.

Vea también José Domingo Pérez justificó allanamiento a estudio de abogados que defendió a Keiko Fujimori

A través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial reiteró que dicho pedido pueda ser cumplido. “Existen antecedentes de detenidas que ya han compartido esta misma celda”, escribió.

También, Fujimori dice que sigue sin entender por qué hay tanto maltrato, según ella, con quienes afrontan este proceso. “Estas decisiones son del INPE, órgano del Poder Ejecutivo. El gobierno es directamente responsable de lo que nos suceda dentro del penal de aquí en adelante. Alto a la persecución”, reiteró.

Cabe anotar que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra ambas, en el marco del caso cocteles, que investiga el presunto delito de lavado de activos durante la campaña de Fuerza 2011.