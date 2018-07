Keiko Fujimori: "No soy una persona influyente en el Poder Judicial"

Y salió al frente, pero en sus redes sociales. No fue una conferencia de prensa. Keiko Fujimori pidió que se defienda la constitucionalidad y aclaró que no es una persona influyente en el Poder Judicial .

Fujimori afirmó que el Perú vive un grave problema de corrupción que afecta la credibilidad del sistema de administración de justicia: "Ya es hora que la justicia deje de ser selectiva y que la corrupción sea castigada sin importar parentezco"

“Algunos medios de comunicación han señalado que de alguna manera que la ‘señora K’ mencionada en un audio era yo. Al respecto, yo ya me manifesté, nunca he solicitado tal reunión, nunca he estado en la casa del señor Camayo. Señores yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos” , aseveró.

Keiko Fujimori recordó que viene siendo investigada hace 18 años y que su padre (Alberto Fujimori), hace 12. En el video, la ex candidata presidencial volvió a negar que se haya reunido con Antonio Camayo Valverde, gerente general de Iza Motors, quien en una conversación revelada días atrás, le dice al suspendido juez supremo César Hinostroza que la “Señora K”, de “la Fuerza número uno”, quiere tener una reunión con él.



Para terminar, la lideresa de Fuerza Popular ofreció su apoyo al presidente Martín Vizcarra en la lucha contra la corrupción, y se pronunció a favor de una reforma del Poder Judicial.



"Los peruanos necesitamos que acabe bien su gobierno. Usted es el presidente a quien le toca gobernar, cuente con el apoyo de Fuerza Popular", aseveró.



La lideresa de Fuerza Popular afirmó que el Peru tiene la oportunidad de hacer la reforma del sistema de administración de justicia y para ello hay que sumar esfuerzos.