Son 5 puntos de diferencia los que separan a Keiko Fujimori de Pedro Castillo, según la encuestadora Datum. Posicionando a Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 36% y a Pedro Castillo con 41%, estos resultados consideran las reacciones del electorado tras el debate en la ciudad de Chota, Cajamarca del pasado sábado.

Para Luis Benavente, Director de la consultora Vox Populi, las distancias disminuyeron tras el rechazo a la población del comunismo frente al antifujimorismo.

“En esta guerra de antis está ocurriendo que el anticomunismo está subiendo, y el anti fujimorismo está bajando, especialmente en Lima, cuyos indecisos ya están tomando decisión. Si sigue así yo creo Castillo puede ser superado por Keiko. Respecto al 4% que admite que ha cambiado de opinión por el debate. 4% es bastante acordémonos que una campaña se gana por décimas de punto. 4% es un efecto inmediato, pero hay mucha gente que dice que no ha influido en su decisión porque las personas no quieren admitir que son influidas por factores externos. Por otro lado, Castillo no suelta sus fichas no muestra a su equipo técnico no muestra claramente sus propuestas. Se confunde, como el 10% del PBI va para educación y el 10% para salud cuando el presupuesto de la república no pasa del 25%, entonces ahí demuestra que no sabe de cuestiones públicas”, añade Luis Benavente.

Para el analista, el impacto del debate en Chota, se tradujo a un mejor desenvolvimiento de Keiko Fujimori, afirmación que se respalda en las cifras de la encuestadora. Y lo más interesante para él, es ver cómo los indecisos comienzan a tomar una posición frente a un Pedro Castillo que no modera su discurso. Considera además un error que el candidato de Perú Libre insista en no mostrar a su equipo técnico.

Por otro lado, para el analista, José Carlos Requena, Pedro Castillo ha sufrido un estancamiento en las encuestas.

" Castillo tiene en la actualidad 41 puntos porcentuales según Datum. Pasó de 41% inicial a 43% y luego 41% actualmente. Es una votación importante, si uno considera cómo fue su primera vuelta. Es su suelo, mi impresión es que ha tocado techo. Hace falta saber si es que va a bajar o no. Y con el compromiso de Juntos por el Perú vamos a ver qué efecto tiene. Digamos, Castillo ha estado en la comodidad de no moverse y en la zona que ha estado ha calado muy poco su mensaje. Han sido más bien cosas muy eventuales. Este distanciamiento con Cerrón es complicado, siendo Cerrón el dueño del partido. Sin embargo, su mensaje radical ha continuado, si se mueve podría ocasionar un crecimiento o calmar a los reparos y miedos que genera en un grupo importante que está más al centro " dijo, José Carlos Requena.

