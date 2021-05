La candidata presidencial, Keiko Fujimori, anunció hoy que su partido ha aceptado la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en los cuatro debates propuestos por el ente electoral.

El JNE planteó a Fuerza Popular y a Perú Libre desarrollar cuatro debates de cara a la segunda vuelta electoral: dos entre los candidatos presidenciales, uno entre los aspirantes a vicepresidentes y otro entre los equipos técnicos de cada partido.

“Toda mi vida he dado la cara, me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano. Así que no se siga corriendo y acepte los cuatro debates”, emplazó Fujimori a su rival Pedro Castillo (Perú Libre) durante el debate presidencial de hoy en Chota, Cajamarca.

Según fuentes del JNE, Perú Libre ha expresado reparos sobre esa propuesta y por eso no se han podido confirmar los cuatro eventos.

Los representantes de cada partido se reunirán mañana otra vez con el JNE para llegar a un acuerdo.

