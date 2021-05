La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , aseguró que su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, lo único que está logrando es que no haya ningún debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

A través de un video publicado en Twitter, indicó que los representantes de Perú Libre solo aceptan participar en un solo debate y no en los cuatro propuestos por el máximo organismo electoral.

“Quiero desmentir al señor Pedro Castillo porque ha señalado que está a la espera de la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones para los posibles debates. Eso es una mentira del señor Pedro Castillo, ahora entiendo por qué se quiere esconder bajo las faldas de la señora Verónika Mendoza”, expresó.

“Lo que ha ocurrido es que el señor Pedro Catillo no quiere debatir. Nosotros hemos propuesto y aceptado debatir en los cuatro debates del Jurado: dos presidenciales, una de vicepresidentes y otro del equipo técnico. Sin embargo el equipo del señor Pedro Castillo ha dicho que van a debatir en solo uno”, añadió.

En ese sentido, Fujimori Higuchi le pidió a Castillo Terrones que “no se corra”, que “no sea cobarde” y que acepte los cuatro debates planteados por el JNE para la segunda vuelta electoral.

“Yo le digo señor Castillo, no mienta, no sea cobarde, no se corra, acepte los cuatro debates porque esto va a beneficiar a toda la población”, sentenció la lideresa del fujimorismo.

Quiero desmentir a Pedro Castillo. Es falso que vaya a participar en los debates. Sus representantes sólo aceptan uno y nosotros los 4 propuestos por el JNE. Como no hay acuerdo, NO HABRÁ NINGÚN DEBATE. Eso es lo que está logrando Castillo. pic.twitter.com/XCp2kaJZ3g — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 7, 2021

Como se recuerda, el JNE plantea organizar cuatro debates en la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, con el objetivo de que la población conozca en detalle los planes de gobierno y propuestas para el periodo 2021-2026.

Se propuso dos debates entre ambos candidatos presidenciales y, adicionalmente, uno entre los equipos técnicos de los dos partidos políticos y otro entre los vicepresidentes.

En el caso del debate de equipos técnicos, el jefe de plan de gobierno y cuatro técnicos intercambiarían ideas respecto de temas como la visión del país y cómo lograrla; salud y manejo de la pandemia; recuperación económica, empleo y reducción de la pobreza; seguridad ciudadana; y fortalecimiento del proceso de descentralización.

Finalmente, se planteó organizar un debate entre los postulantes a las vicepresidencias para detallar más a profundidad el plan de gobierno de cada organización política en competencia.

