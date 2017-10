La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remitió hoy a la Fiscalía la relación de asistentes a dos cocteles organizados por Fuerza Popular durante la pasada campaña electoral, informó este miércoles el gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la institución, Julberth Medina Eguía.

El funcionario explicó que la información enviada al Ministerio Público es la misma que remitió el partido liderado por Keiko Fujimori tras la solicitud de la ONPE, de febrero de 2016.

En esa carta, ONPE pidió la relación de personas que participaron en los cocteles del 21 de diciembre de 2015 y 16 de febrero de 2016, organizados en la cuadra 2 de la avenida Manuel Olguín, en Surco. No solicitó la lista de las otras tres actividades proselitistas del fujimorismo, aclaró Medina.

En febrero de 2016, ONPE solicitó a Fuerza Popular relación de personas que participaron en los cocteles.



"Nosotros, desde la ONPE, hemos colaborado en todo momento con el Ministerio Público en varias investigaciones. En el caso en particular de Fuerza Popular nos pidió información el viernes y hoy estamos enviando la información", explicó.

El representante de la ONPE señaló que su institución no encontró ninguna anomalía u observación en la información remitida por FP.

Además, precisó que "no existe obligación" legal de los partidos políticos de brindar información de la lista de asistentes a este tipo de actividades proselitistas (como cocteles, polladas, cenas, entre otros).

Siete agrupaciones no respondieron

En rueda de prensa, el funcionario precisó que en febrero del año pasado ONPE solicitó detalles sobre las actividades de recaudación de fondos a 8 organizaciones políticas. Sin embargo, indicó que el fujimorismo fue el único en atender el pedido.

El documento fue enviado a los tesoreros de Fuerza Popular, Alianza Popular (que estaba formada por el PPC y el Apra), Partido Nacionalista, Peruanos por el Kambio, Orden, Todos por el Perú, Frente Amplio y Alianza para el Progreso.

ONPE solicitó información sobre actividades partidarias a Peruanos por el Kambio

Partido Nacionalista tampoco respondió solicitud de la ONPE



Específicamente, ONPE solicitó que se "identifique a las personas que adquieran los diversos tickets, tarjetas, boletos u otros que conlleven a la recaudación de fondos con motivo de dichas actividades".

"Solamente cumplió con entregar esta información el partido Fuerza Popular, los demás partidos no han entregado esa información y, como no era obligatoria, de acuerdo con el reglamento no se exigió o reiteró los pedidos de información", puntualizó Medina.