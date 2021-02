La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , aseguró este jueves que las propuestas “de la izquierda y el populismo” solo le han traído pobreza al país.

Consideró, en esa línea, que las iniciativas de la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, y el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, son “obsoletas” y generarían un “mayor déficit” en el país.

“No generando mayor déficit, no echando mano a la maquinita como lo propone la señora Verónika Mendoza, no haciendo líneas o empresas de bandera como sueña Yonhy Lescano, no se puede conquistar el futuro dando un salto hacia el pasado. Nunca más reformas agrarias, nunca más estatizaciones de las empresas privadas”, sostuvo durante su participación en el CADE Electoral.

“Debemos de descartar recetas obsoletas que van contra el derecho de la propiedad, que controlan la actividad empresarial, que desconocen los contratos o que quieren intervenir el BCR y la política monetaria de nuestro país. No nos dejemos engañar, las ideas de la izquierda y el populismo se ejecutaron en los años 70′s y 80′s y solo nos trajeron pobreza y desigualdad dejándonos un país quebrado en manos del terrorismo. El comunismo y el socialismo solo nos llevaron a la desgracia”, señaló.

En esa línea, Fujimori Higuchi indicó que en caso gane las Elecciones Generales del 2021, defenderá la Constitución Política de 1993 y su capítulo económico puesto que este “marcó un antes y un después en la economía de nuestro país y en la vida de todos los peruanos”.

“Tenemos una garantía, un escudo y un seguro que no va a permitir que esto suceda, la Constitución de 1993, la Constitución que marcó un antes y un después en la economía de nuestro país y en la vida de todos los peruanos, por eso es que la quieren eliminar, pero aquí estamos nosotros para defenderla y sostener sus principios”, manifestó.

“Debemos de salvar la Constitución del 93 que es el principal escollo para quienes quieren cambiar el modelo y convertirnos en una nueva Venezuela”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: 79% teme volver a contagiarse