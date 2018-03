Toma y daca. En la víspera, el presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió tajante que no iba a renunciar a su cargo. Sin embargo, esta tarde la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a ratificar que, para ella, "lo mejor que le puede suceder al país es que el presidente dé un paso al costado".

"Digo que lo mejor es que renuncie porque además de los serios cuestionamientos hacia Kuczynski, vemos con mucha preocupación en cómo nuestra economía está paralizada y no hay obras que saquen adelante a nuestro país. La seguridad cada día está peor", enfatizó Fujimori.

En la celebración del octavo aniversario de FP, la ex candidata presidencial sostuvo que su bancada "no es obstruccionista" y que no tienen la culpa de que "ellos (el gobierno) sean incapaces".

Por otro lado, la ex congresista hizo alusión a su hermano Kenji Fujimori. "Kenji ha renunciado al partido y se ha ido a trabajar de la mano con Kuczynski. Le recordamos que nosotros no traicionamos la voluntad del pueblo que es que nosotros seamos oposición", remarcó.

Asimismo, dijo que, a su juicio, cuando PPK habla de traidores "hace mención indirecta a (Martín) Vizcarra". En ese sentido, Fujimori negó que haya entablado comunicación con el vicepresidente de la República, pero que apoyará su sucesión en el mando si se aprueba la vacancia presidencial.