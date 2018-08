Keiko Fujimori: "Me preocupa el rumbo de este gobierno" [VIDEO] Lideresa de Fuerza Popular aseguró que "yo no me opongo al reférendum, pero me parece irresponsable ponerle plazos a las reformas".

Keiko Fujimori no mencionó en ningún momento la propuesta de referéndum del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Agencia Andina) Keiko Fujimori no mencionó en ningún momento la propuesta de referéndum del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Agencia Andina)