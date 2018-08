La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , se pronunció esta mañana para cuestionar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por haber planteado diversas iniciativas de reforma constitucional de carácter político que calificó como "populistas" y por querer enfrentarse al Congreso.

"Sorpresivamente, el 28 de julio, el presidente (Martín) Vizcarra, al parecer aconsejado por asesores extranjeros inmediatistas, lanzó un conjunto de iniciativas para implementar una reforma política populista", dijo Keiko Fujimori en un video que difundió vía Twitter.

La lideresa de Fuerza Popular cuestionó que el Ejecutivo esté priorizando temas como la reelección de congresistas y la bicameralidad, cosas que recién se implementarían el 2021, cuando señala que hay otros problemas que no están siendo atendidos.

23 de agosto de 2018

"Señor Vizcarra, por el bien del país, lo invoco a que deje de ver a los congresistas como sus enemigos. Los enemigos, a quien su Gobierno tiene que combatir, son la corrupción, la delincuencia en las calles, los robos, las violaciones, la anemia, la desaceleración económica, la subversión en el Vraem [...] entre otros", añadió Keiko Fujimori.

Luego, y a pesar de que la ex candidata presidencial aseguró que los congresistas de Fuerza Popular "no pondrá trabas ni postergará ningún debate respecto a la no reelección de congresistas ni a la bicameralidad", dijo que las reformas constitucionales requieren ser "debatidas ampliamente".

"La actual crisis política no se resolverá con anuncios cuyos efectos recién podrían implementarse en el 2021. Se requiere actuar con criterio reformista, con un diálogo sincero y dando soluciones inmediatas a los temas urgentes", añadió.

Con este mensaje difundido por redes sociales, Keiko Fujimori reiteró diversas críticas que vinieron realizando diversos congresistas de Fuerza Popular, como Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, quien cuestionó al Gobierno por exigir plazos para que se debatan propuestas que calificó como "populistas".