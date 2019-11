El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, aseguró este jueves que se mantendrá en huelga de hambre “hasta las últimas consecuencias”, tras pasar su primera noche cumpliendo esta medida en los exteriores del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

“[¿Hasta cuándo hará huelga de hambre?] Hasta las últimas consecuencias. Mi sueño es que Keiko sale de esta puerta, me da un gran abrazo y vamos juntos a la casa a recibir a nuestras hijas. Vivo por mi esposa y doy mi vida por ella. Si ella está mirando en este momento quiero decirle: I love you, I miss you. Te extraño tanto. Te necesito. No puedo vivir sin ti”, afirmó en América Noticias.

El último miércoles, Vito Villanella se declaró en huelga de hambre para que la "opinión pública nacional e internacional sepa lo que está pasando” en torno a las supuestas afectaciones que existen en contra la libertad de la lideresa de Fuerza Popular.

Mark Vito sostiene que huelga de hambre no es un show. (América TV)

A través de una carta difundida por la cuenta de Twitter de la abogada de Fujimori Higuchi, Giulliana Loza, Vito Villanella señaló que la fiscalía “está montando un gran show para evitar” que la excandidata presidencial salga en libertad.

“Este es mi derecho como ciudadano de levantar la voz y hacer un acto de protesta contra tantos abusos. Show es cuando Keiko se va a la fiscalía para declarar y le hacen una detención ilegal […] Puedo pasar todo el día hablando de los abusos, ¿hasta cuándo? Ahí está el show”, señaló.

El esposo de Keiko Fujimori consideró que hay muchas “presiones mediáticas” en torno al caso de la lideresa de Fuerza Popular y “sorpresas” de parte del Ministerio Público en la investigación que sigue en el marco del Caso Odebrecht.

“Ha pasado un año y 14 días de una prisión preventiva completamente injusta. La audiencia del Tribunal Constitucional fue hace más de 45 días, hubo dos sesiones programadas para hacer una votación y cada vez hay una nueva sorpresa de parte de la fiscalía, entonces, ay tantas presiones mediáticas y sorpresas de parte del Ministerio Público. Basta, ya alto con el show”, dijo.

Finalmente, calificó de “armado” el testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien declaró ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que Keiko Fujimori sabía que su campaña presidencial en el 2011 había recibido aportes de la empresa Odebrecht.

“Para mí parece armado, me llama la atención que el día de ayer el abogado de Jorge Yoshiyama fue visto en el Ministerio Público hablando con los fiscales, ¿ahora qué show van a armar?”, cuestionó.