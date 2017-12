Keiko Fujimori se pronunció respecto a los audios recientemente publicados por el portar IDL-Reporteros sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht en Curitiba, las cuales llegaron al Perú y ya están en manos del Ministerio Público.

"Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No", suscribió la lideresa de Fuerza Popular en su cuenta de Twitter.

Keiko Fujimori se ha encargado en varias ocasiones de negar las acusaciones que la vinculan con el empresario brasileño.