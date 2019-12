Tras un año y medio de especulaciones, el empresario Antonio Camayo, principal investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto confirmó ayer, ante el Ministerio Público, que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es la ‘Señora K’.

La declaración del empresario automotriz y amigo cercano del exjuez supremo César Hinostroza, y que hoy fue revelada por Perú21, contrasta con las innumerables veces en las que la excandidata presidencial negó ser ese misterioso personaje.

La primera vez fue el 10 de julio de 2018. Días después de conocerse el primer audio de la vergüenza donde Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, buscaba intervenir en la candidatura del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez; se puso al descubierto una grabación en la que se escucha al entonces juez supremo Hinostroza coordinar con una tercera persona para que se realice una reunión con la ‘Señora K’.

Horas después, la hija del exmandatario Alberto Fujimori compartió un tuit en el que negó ser la persona mencionada en la conversación del exmagistrado.

#ParaEvitarSuspicacias. Sobre el audio de Panorama en el que se habla de "La Señora", de "K" o de "La Fuerza N°1" dejo claro que desconozco tal coordinación y que #NoExistióReunión. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 10, 2018

Nueve días después de la difusión de ese material, Keiko Fujimori nuevamente salió al frente y, a través de su cuenta personal de Facebook, negó una vez que era la persona identificada con ese sobrenombre y aseguró que, tras estas sindicaciones, su defensa legal remitiría cartas notariales para desmentir los hechos.

“(...) Algunos medios de comunicación han señalado que, de alguna manera, que una 'Señora K’, mencionada en un audio, era yo. Al respecto, yo ya me manifesté. Nunca he solicitado tal reunión. Nunca he estado en la casa del señor (Antonio) Camayo. Yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos”, expresó.

19 de julio de 2018, Keiko Fujimori niega ser la 'Señora K'.(Facebook)

Pese a que ya lo había hecho en dos oportunidades, las especulaciones respecto a que Fujimori recibía apoyo de los magistrados implicados en este sonado caso no cesaron.

Fue entonces, en octubre de ese mismo año que, ante su inminente detención preventiva solicitada por la fiscalía por el caso cócteles, la también excongresista de la República reapareció, esta vez en el noticiero matinal de ATV, para asegurar que nunca solicitó reunirse con Hinostroza a través de Camayo.

"¿Usted es la ‘Señora K’?, le preguntó Milagros Leiva, Fujimori respondió: “No sé, eso tendrán que preguntárselo al señor Hinostroza y al señor Camayo'”. Dijo, además, que no conocía al magistrado quien hoy se encuentra en prisión en España a la espera de su extradición al Perú.

Otra de las personas que se encargó de mantener oculta la identidad de la ‘Señora K’ y de negar que esta le correspondía a Fujimori fue César Hinostroza. En una entrevista a RPP, el exjuez supremo sostuvo, desde España: “Todos dicen que la ‘Señora K’ es Keiko Fujimori, nada de lo que diga yo ahora. Esperen la versión que yo diga ante la fiscalía competente”.

LAS REVELACIONES DE CAMAYO

Perú21 reveló este sábado que el dueño de la compañía Iza Motors confirmó que en la conversación telefónica, registrada el 8 de marzo de 2018, se usa ese apelativo para referirse a la excandidata presidencial.

Camayo: Me llamó la señora y quiere mañana juntarse unos minutitos con usted en mi casa.

Hinostroza: ¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica...

Camayo: K... (...) la de la fuerza número uno.

Camayo, quien se jactaba con sus amigos de su cercanía con el fujimorismo y el poder político, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez como testigo y corroboró lo que ya había manifestado antes el colaborador eficaz 409-2018.

La declaración de ese colaborador está en manos de la fiscal Rocío Sánchez, quien investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto, pero es una evidencia crucial para Pérez con la que se demostraría que Fujimori intentaba contactarse con operadores de la justicia con el fin de que se revierta la investigación de lavado de activos que afronta.

DECLARACIONES DE SALAVERRY CONFIRMARÍAN

Lo dicho por Antonio Camayo se refuerza con lo que un día antes reveló el excongresista Daniel Salaverry también ante el fiscal Pérez.

Perú21 conoció que el exlegislador manifestó que a inicios de mayo de 2018, cuando era vocero de la bancada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori le pidió que se contacte con Hinostroza con el fin de reunirse con él. Salaverry, empero, respondió que no conocía al juez.

Días después, según su versión, Fujimori le dijo que de esa labor se encargarían los parlamentarios Héctor Becerril, Úrsula Letona y Miguel Torres. Salaverry también reveló que, en agosto de 2018, siendo ya presidente del Legislativo, Fujimori le ordenó entregar un sobre al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry quien lo llamó días después para pactar una reunión. En esa ocasión, agregó, el exfiscal de la Nación le dijo: “Dígale a la doctora (Keiko Fujimori) que lo que me comentaron, lo veo complicado”.