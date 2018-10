La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a la audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, donde se analiza el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, pese a no estar citada.

Fujimori Higuchi espera que se escuchen todos los argumentos de las personas, para quienes se les pide prisión preventiva por 36 meses por el presunto delito de lavado de activos.

"He demostrado que tengo arraigo y que no existe riesgo de fuga. No tengo la obligación de asistir, pero para mí es la oportunidad de ir aclarando estas mentiras", expresó.

Del mismo modo, sin referirse al congresista Rolando Reátegui, Keiko Fujimori reiteró que el testigo protegido del Ministerio Público "ha dicho muchísimas mentiras".

"Se está desbaratando y rechazando cada una de esas mentiras. Sus dichos no han sido corroborados", dijo la excandidata presidencial.