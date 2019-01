Keiko Fujimori: "Con el paso del tiempo este será solo un capítulo triste"

Keiko Fujimori , lideresa de Fuerza Popular, se pronunció luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones declarara infundado el recurso de apelación que presentó a la orden de 36 meses de prisión preventiva que se le dictó el pasado octubre, con lo que se mantendrá detenida.

A través de su cuenta de Twitter, Fujimori señaló que "con el paso del tiempo este será solo un capítulo triste y doloroso que terminará pronto y del cual voy a salir fortalecida para trabajar por mi país"

p. Keiko Fujimori: Con profunda decepción he recibido la injusta resolución de rechazo a mi apelación basada únicamente en el testimonio no corroborado de un testigo protegido que ha mentido reiteradamente. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 4, 2019

Desde aquí le digo a Kyara, Kaori, Mark, a mi familia y a todos los que confían en mí, que voy a resistir y mantenerme firme hasta el final. (2/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 4, 2019

Tengo fe que con el paso del tiempo este será solo un capítulo triste y doloroso que terminará pronto y del cual voy a salir fortalecida para trabajar por mi país. (3/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 4, 2019

Esta mañana, la sala que preside el juez César Sahuanay concluyó que sí existen elementos de convicción "graves" sobre la comisión del delito de lavado de activos de parte de Fujimori.

Desestima que exista peligro de fuga ya que Keiko Fujimori ha acreditado su arraigo al país. No obstante, sí advierte que está en riesgo la obstaculización de las investigaciones si sale en libertad.

La resolución del tribunal también deniega la apelación a Yoshiyama, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos. Sobre el ex dirigente también pesa una orden de prisión preventiva.

La fiscalía señala que Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) recibió US$1 millón ilícitos de parte de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de ese año. De acuerdo al ex directivo Jorge Barata, fue el ex secretario general del partido, Jaime Yoshiyama, y el ex dirigente Augusto Bedoya quienes recepcionaron el dinero.

Además, para usar esos recursos de manera legal -de acuerdo a la investigación- el fujimorismo habría "pitufeado" el dinero y usado a falsos aportantes para declarar esos ingresos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).