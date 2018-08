La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , sostendrá una entrevista en 'Ampliación de noticias' de RPP, esto tras revelar, el domingo por la noche, que sostuvo dos reuniones con el presidente Martín Vizcarra.

En conversación con Canal N, Fujimori reveló que una primera reunión se desarrolló en San Isidro y esta fue para trasmitirle la buena voluntad de su partido político.

"Y así como lo dijimos, lo hicimos públicamente. Lo demostramos a través del voto de confianza del gabinete Villanueva", expresó.

La segunda reunión se dio en Miraflores. "Aquella oportunidad, le trasmití el ánimo de colaborar y ayudar a que su gobierno sea exitoso y culmine el 2021 en contra de esas voces que decían vayamos a elecciones", sostuvo a Canal N.

Tras estas declaraciones, el premier César Villanueva manifestó que se dieron en el marco del diálogo y de consulta que ha llevado a cabo el actual gobierno con todas las líneas políticas.

La lideresa de Fuerza Popular también precisó que ella critica "el rumbo que está tomando el actuar de todo el Gobierno a que todo el debate central se está enfocando solamente en bicameralidad y no reelección, creo que hay una confusión, mi deber como política es señalar y advertir los problemas más importantes para el país y no son esas dos reformas”.

En esa línea, aseveró que más fácil para ella sería “quedarse callada”, por lo que destacó que no la motiva ningún “tipo de cálculo político”.

“Mi preocupación tiene que ver con la priorización que está tomando el gobierno de Martín Vizcarra y [que] él propiamente anunció el 28 de julio, y durante estas semanas ha señalado que lo urgente y más importante es aprobar la dos cámaras y no reelección, yo no me niego a debatir”, remarcó.