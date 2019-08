Corte Suprema decide hoy si Keiko Fujimori permanece o no en prisión preventiva

La Corte Suprema emitirá hoy su resolución sobre la casación que presentó la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , y que podría revocar la prisión preventiva por 36 meses que cumple desde octubre de 2018.

Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez, quien integra el equipo especial del caso Lava Jato, dijo esperar que los jueces que darán a conocer su fallo sobre la casación de la lideresa de Fuerza Popular, tengan un "total nivel de independencia".

"Los jueces no deben verse influenciados por aspectos que no están dentro del expediente o que no hayan sido alegados por las partes. En ese orden de ideas, cualquier tipo de manifestación externa no debería ser tomada en cuenta y, por el contrario, rechazada por parte de los jueces", sostuvo en una entrevista con RPP.

Como se recuerda, Keiko Fujimori se encuentra recluida en un penal desde noviembre de 2018, cumpliendo los 36 meses de prisión preventiva, mientras duren las investigaciones que se le siguen por la comisión del presunto delito de lavado de activos, vinculado al caso Odebrecht.

Ahora solo depende de la decisión de los jueces de la Corte Suprema si Keiko Fujimori continúa su proceso en libertad o si deberá permanecer en prisión.