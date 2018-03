NOTA ACTUALIZADA

​ Keiko Fujimori se pronunció sobre la declaración de Jorge Barata , el ex hombre fuerte de Odebrecht , en Sao Paulo. Como en otras ocasiones, la lideresa de Fuerza Popular ratificó que su partido no había recibido dinero de la constructora, y dejó en claro que confiaba en lo señalado por Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes han negado sus nexos con la transnacional.



En la víspera, Yoshiyama -cuya casa fue allanada este martes- entregó un escrito, donde se pone a disposición de las autoridades y anota que lo señalado por Barata era falso: “Soy enfático en afirmar que jamás he recibido dinero del Señor Barata ni de ningún otro representante de la empresa Odebrecht”.





BETO A SABER Keiko Fujimori concedió esta noche una entrevista a Beto Ortiz.

"Los detalles de sus finanzas no los conozco", dijo Keiko, al tiempo de manifestar que confiaba en su palabra. Lamentó la falta de equidad en las indagaciones: "Llama la atención que solo las casas de los dirigentes de Fuerza Popular son allanadas. Creo que hay una intención de desprestigiar al partido". Justamente, mientras ofrecía las declaraciones, la vivienda de Yoshiyama era parte de un allanamiento.

La lideresa confía en Yoshiyama y Bedoya, y así quedó claro en la entrevista con el periodista Beto Ortiz: "Yoshiyama y Bedoya son empresarios de éxito y serán ellos los encargados de enfrentar las investigaciones".

"Hay una intencionalidad política de debilitar al partido Fuerza Popular", remarcó. Y puntualizó: "No tenemos miedo a la investigación".

"Jaime Yoshiyama junto a muchos técnicos se encargaron de hacer la reforma económica y la Constitución de 1993", recordó Keiko Fujimori mientras explicaba su relación con el ex ministro de su padre. En 'Beto a saber', la hija de Alberto Fujimori detalló que hace tres años y medio, Yoshiyama ha estado desvinculado del partido. También admitió que fue Yoshiyama quien le propuso la candidatura del hoy investigado Joaquín Ramírez.

"No creo que Joaquín Ramírez haya sido el único factor (que dañó su candidatura)".

HERIDAS DE LA CAMPAÑA

Sobre las elecciones presidenciales y la campaña electoral, Keiko rememoró que fue una campaña virulenta con irregularidades en un país polarizado. A pesar de ello, dijo, respetó los resultados y guardó silencio.

"Yo reconocí los resultados como demócrata que soy", señaló a la pregunta de si le robaron la elección.

No obstante, arremetió contra su hermano, siempre con la tranquilidad que se le conoce. "¿Qué siente cuando recuerda esa frase?", pregunto Keiko a Kenji al recordar que PPK le dijo ratero a su padre, Alberto Fujimori: "Kenji se olvidó que PPK llamó ladrón a nuestro padre".

A lo largo de la conversación, Keiko Fujimori se cuidó de no atacar a Kenji, pero la evidente y reconocida ruptura se hizo más que evidente cuando cuestionó a su hermano por estar al lado de PPK.

PPK y Keiko Fujimori se saludan en Palacio de Gobierno para ver al papa y tras el cuestionado indulto a Fujimori. (Foto: Geraldo Caso) PPK y Keiko Fujimori se saludan en Palacio de Gobierno para ver al papa.

En otro momento, la ex candidata presidencial afirmó que gran parte de la televisión y de los periodistas estuvieron a favor de PPK durante la campaña electoral pasada. "No le tengo miedo al cargamontón mediático", dejó en claro.

NOTA ORIGINAL

El primer punto de la entrevista fue la distancia entre los hermanos Fujimori, un tema que normalmente evade. "Hay una gran diferencia en la forma y en el fondo en el actuar de Kenji Fujimori y el partido". Estas fueron las primeras palabras de Keiko Fujimori en el programa 'Beto a saber' al abordar el tema. Luego advirtió que el comportamiento de su hermano ha sido de constante crítica e insulto a la agrupación política que ella lidera.

La cabeza de Fuerza Popular contó que desde hace varios meses atrás, Kenji Fujimori no asistía a las reuniones familiares en la Diroes, donde estaba recluido Alberto Fujimori. "Lo que mi padre finalmente decida no va a cambiar el cariño, el respeto y el cuidado que yo sienta por él, y por mi madre", aclaró, al responder sobre la presunta preferencia de su padre por el menor de los Fujimori, quien habría gestionado el indulto para el ex gobernante.

Diez legisladores de Fuerza Popular renunciaron el 31 de enero. Dos más se unirían semanas después. (Perú21)

"En el tema político prefiero no verlo... Él sabe dónde vivo. Yo no lo voy a buscar por ahora", refirió. El distanciamiento y la ruptura fueron admitidos. De pronto, Keiko se animó a desearle suerte a su hermano 'en su trabajo' con el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Sobre los llamados congresistas 'Avengers', la lideresa del partido naranja dejó entrever que han sido seducidos por el poder "y la yapita". ¿Qué es la "yapita"? Ofrecimientos concretos, respondió.

Fujimori lamentó que un grupo de congresistas se haya marchado del partido a pesar del esfuerzo de militantes por crear una agrupación grande. "Han traicionado el esfuerzo de tantas personas", acotó.

Consultada sobre la respuesta del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien dijo que habría dejado huella en Keiko Fujimori y no en Kenji, la candidata aseveró que no le tenía miedo, y que solo buscaba dañarla.

VACANCIA

Ante los "serios cuestionamientos de corrupción contra PPK", Keiko Fujimori insistió en que el presidente debe dar un paso al costado. "Aliviaría esta situación de debatir una nueva moción de vacancia", indicó, tras remarcar que Fuerza Popular "no fomentaba nuevas elecciones".

La lideresa de Fuerza Popular consideró que Martín Vizcarra era mejor que PPK. En la entrevista, resaltó que la bancada naranja no era obstruccionista como se pretendía hacer creer.

Keiko Fujimori adelantó que veía un mayor consenso ante una posible vacancia. "El presidente PPK debería renunciar pensando en el país", dijo.

La hija del Alberto Fujimori no quiso pronunciarse sobre una eventual postulación a la presidencia. "Fuerza Popular participará activamente en las elecciones municipales", adelantó. No descartó a Diethell Columbus como eventual candidato al sillón edil. Lo que sí precisó es que el abogado estaba brindando apoyo en un plan para Lima.

Keiko se definió como deportista y chancona, y entre risas contó que había bajado nueve kilos, y que seguía entrenándose.

Para cerrar la conversación, nuevamente pidió pena de muerte para los violadores de niños.