Keiko Fujimori sobre Kenji: "Hace meses que no hablo con mi hermano"

Saliendo al paso de las especulaciones sobre un presunto pacto bajo la mesa con su hermano Kenji, la lideresa de Fuerza Popular,Keiko Fujimori , afirmó que "hace meses" que no habla con él.



"Yo hace meses que no hablo con mi hermano, meses. Ese tipo de declaración que he escuchado son falsas", comentó la ex candidata presidencial en el marco de su visita a la ciudad de Chiclayo.

La última vez que se vio a ambos hermanos juntos fue con ocasión de una breve reunión con su padre Alberto Fujimori.

Muy contentos de darle la bienvenida a nuestro padre en esta nueva etapa de su vida!! pic.twitter.com/DyaFSjOQTx — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 5 de enero de 2018



Críticas

En la víspera, se recuerda, parlamentarios de distintas tiendas criticaron la actitud de Kenji Fujimori, quien luego de sostener públicamente que daría información a la Fiscalía sobre supuestos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular, se rectificó.

"Su situación legal es bastante complicada y yo lamento que no haya aprendido de las situaciones que tanto dolor nos han causado a nuestra familia, pero no voy a hacer más declaraciones porque no quiero hacer más leña del árbol caído”, agregó Keiko Fujimori.

Esto en alusión a la investigación preliminar que ha iniciado el Ministerio Público contra los congresistas Kenji Fujimori Higushi, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Bocangel Weydert, así como contra el ex ministro de Transportes Bruno Giuffra Monteverde, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y otros en agravio del Estado.

Kenji Fujimori, además, enfrenta un proceso de desafuero a nivel parlamentario.