El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho defendió su decisión de haber dictado 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , a pesar de que todavía no había escuchado la exposición de otros seis investigados por presunto lavado de activos dentro de Fuerza Popular.

El magistrado se pronunció luego de haber rechazados tres nuevos pedidos de recusación que recibió por parte de los abogados defensores de Augusto Bedoya, Jorge Yoshiyama Sasaki y Vicente Silva Checa.

¿POR QUÉ SOLO DICTÓ PRISIÓN A KEIKO?

"Este despacho no se ha pronunciado respecto a los demás investigados [...] La metodología de ir, cuando hay pluralidad de implicados contra quienes hay un pedido de prisión preventiva, ir emitiendo pronunciamiento contra algunos y guardando reserva en otros no es nueva", señaló el juez Concepción Carhuancho.

El juez recordó que ya había actuado de esta manera cuando evaluó la situación de Gerson Aldair Gálvez Calle, alias 'Caracol', por el Caso Barrio King. "Se ha ido trabajando progresivamente conforme iba avanzando la audiencia", indicó.

"Esta metodología también se ha replicado en el caso de Gerald Oropeza, donde también se ha ido trabajando progresivamente atendiendo la pluralidad de imputados", comentó, para luego también colocar como ejemplo su proceder en el Caso Los Chuquis.

SITUACIONES JURÍDICAS DISTINTAS

Richard Concepción Carhuancho también argumentó que haberse pronunciado sobre el caso específico de Keiko Fujimori no invalida su posición en los siguientes casos que todavía no ha evaluado porque no necesita aludir a otras personas para argumentar sus decisiones.

"Una de las maneras de argumentar es citar autores, otra es sustentando hechos, y otra tercera manera de argumentar es, por ejemplo, como en el citado caso de César Hinostroza Pariachi, donde está siendo investigado él y Julio Gutiérrez Pebe", comentó.

Al respecto, el juez señaló que cuando la sala que dictó la prisión preventiva contra César Hinostroza, evaluó hechos en los cuales también estuvo implicado Julio Gutiérrez.

"¿Eso fue un impedimento para que el juez supremo no pueda pronunciarse respecto a Gutiérrez Pebe? No. No significa en modo alguno un adelanto de opinión. Son dos situaciones jurídicas distintas", indicó.

Por último, Richard Concepción Carhuancho detalló que no hay norma procesal que prohíba su manera de proceder.