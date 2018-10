La detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , tomó por sorpresa a propios y extraños. La política se presentó hoy en el Ministerio Público para una diligencia y terminó enmarrocada.

En el transcurso del día se han ido dando a conocer más detalles de su detención, tales como que el juez Richard Concepción Carhuancho fue quien dictó la orden preliminar que no solo afecta a Fujimori sino también a otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

Asimismo, se supo que —a través de la resolución que determinó la detención de Fujimori— había cierta posibilidad de fuga por las siguientes razones:

"El arraigo que tendría no sería de calidad, desde que si bien contaría con cierto arraigo domiciliario (por residir en una vivienda alquilada) y familiar (al tener cónyuge y dos hijas), no tendría arraigo laboral (al no tener un trabajo conocido).

Resolución Keiko Fujimori Resolución Keiko Fujimori Resolución Keiko Fujimori

Se debe recordar que la detención de Keiko Fujimori se da en el marco del caso Odebrecht y no por el caso de los cócteles.