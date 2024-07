Al inicio de la audiencia de hoy martes 9 de julio por el caso Cocteles, el fiscal José Domingo Pérez denunció y pidió sanción para los abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto por realizar unos presuntos gestos obscenos en su contra.

Estos gestos, explicó, se realizaron en la audiencia anterior del 2 de julio, en el momento que estaba pidiendo un receso debido a que sentía extenuado por el paso de las horas en la audiencia.

En dicha audiencia dijo: “Creo que no estoy haciendo mi mejor esfuerzo, me siento agotado, solicito que tomen a consideración y me permitan el descanso correspondiente”.

Y agregó que terminaría sus alegatos en un plazo máximo de 2 horas y que la Procuraduría le tomaría hacer lo propio en tan solo 1 hora.

En ese momento, que el colegiado comienza a debatir el pedido del fiscal, la cámara de Justicia TV capta el preciso instante en que los abogados Humberto Abanto y Giulliana Loza conversan sobre el tiempo solicitado por José Domingo Pérez.

Los letrados hacen la cuenta de las horas pedidas y cuando concluyen que serán tres horas que tomará el alegato de la Fiscalía y Procuraduría, ambos realizan un gesto que es considerado como obsceno por el fiscal Pérez.

En tanto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ríe cuando estos gestos se están realizando.





El pedido del fiscal

José Domingo Pérez pidió hoy una sanción para ambos abogados por realizar dichos gestos en su contra.

“Realizaron gestos obscenos que han quedado documentos a través de la señal de Justicia TV. Se observa cómo los dos abogados realizan estos gestos obscenos con la complacencia de la acusada Keiko Fujimori”, dijo.





En respuesta, la abogada Loza aseguró que dicha falta de respeto no existió.

“Lamento mucho que esta audiencia se está desnaturalizando a este nivel. No le hemos faltado el respeto a nadie. Si alguien se siente aludido por una inexistente falta de respeto no es nuestro problema”, expresó.

El colegiado indicó que visualizará los videos y pidió respeto para las partes para continuar con el juicio.

