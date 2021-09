Este domingo, desde La Rinconada (Puno), donde participaba en un acto proselitista, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció respecto al proceso de exclusión que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 le abrió en su contra por presuntamente infringir el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas.

[Keiko Fujimori: JEE decidió abrir proceso de exclusión a la candidata presidencial de Fuerza Popular]

"Estoy convencida que el Jurado Electoral (Especial), y luego el Jurado Nacional de Elecciones, tomarán estas decisiones (de rechazar los pedidos), de acuerdo a las informaciones que he presentado", dijo Fujimori en declaraciones recogidas por RPP Noticias.

"Los informes de (la Dirección de) Fiscalización son bastantes claros. Señalan en primer lugar que no hay evidencia para una exclusión, y el segundo informe señala claramente que no he entregado dinero", puntualizó Keiko Fujimori en referencia al evento organizado por el colectivo Factor K, donde se le acusa de entregar dinero a los electores.

[Keiko Fujimori: JEE Lima Centro 1 escuchará alegatos sobre solicitud de exclusión]

Keiko Fujimori también volvió a reiterar — tal y como lo hiciera a través de su cuenta de Twitter — que "ni los huevos, ni las piedras, ni los insultos, ni las tachas, ni los pedidos de exclusión van a parar nuestra campaña electoral".

Cabe recordar que la ONPE también abrió un proceso sancionador contra Fuerza Popular por los mismos hechos que motivan el accionar del JEE. Por su parte, este último órgano electoral ha convocado a una audiencia para el día de mañana a fin de que se expongan los descargos a la exclusión planteada contra Keiko Fujimori.