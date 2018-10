Keiko Fujimori: “Jamás me voy a fugar”

Keiko Fujimori , lideresa de Fuerza Popular, está presente en la audiencia que revisa el recurso de apelación presentado por su defensa en contra de la detención preliminar que pesa sobre ella. En su intervención acusó al Ministerio Público de prepararle una "emboscada" el 10 de octubre, día que quedó detenida mientras acudía a una citación fiscal.

"Vengo siendo investigada por 18 años y siempre he concurrido cada vez que he sido convocada. En este proceso, que lleva 36 meses de constantes investigaciones, también lo he hecho. Para solicitar una prisión preliminar se necesita dos criterios: peligro de fuga y obstrucción a la justicia. Jamás me voy a fugar. No me he ido del Perú en el 2000, estoy aquí dando la cara", indicó.

"Se hizo una emboscada por parte del Ministerio Público y me detienen en el local de la Fiscalía. Mi sola presencia en ese edificio desbarata estos supuestos. Se dictó una orden de detención con 20 personas que han venido colaborando con la justicia", agregó.

Keiko Sofía, que lleva un chaleco de seguridad con la palabra 'detenido', es acompañada en la audiencia de su esposo, Mark Vito, y su hermana Sachi.

La lideresa de Fuerza Popular también reiteró que nunca se ha reunido con el ex juez supremo César Hinostroza. Además, se refirió sobre los cuatro detenidos hace dos días.

"Hace dos días, se han tomado medidas adicionales y se han detenido preliminarmente a cuatro personas sobre los dichos de un testigo protegido. ¿Qué es lo que ha señalado este testigo protegido? Me señala a mi como el responsable de los temas administrativos. Como presidente de Fuerza Popular no tengo esa responsabilidad. En épocas de campaña mi labor es recorrer todo el país, dar discursos, entrevistas. Ningún candidato presidencial podría humanamente hacer la campaña y encargarse de la parte administrativa", indicó Fujimori.

Más adelante, la hija mayor de Alberto Fujimori indicó que "todo lo que ha pasado no es una casualidad", aunque resaltó que esta situación ha servido para unir a su familia.

"Todo lo que ha pasado no es una casualidad, son decisiones fríamente calculadas para hacernos daños. Sobre todo a nuestras familias. Pero en medio de estas injusticias debo rescatar algo positivo. Se está iniciando el camino de la unidad en mi familia y el fortalecimiento de mi partido. Agradezco a las miles de personas por la marcha y a las opiniones de personas que desde orillas nos han criticado, hoy señalan que esta medida es un atropello, señaló.

“Es importante señalar que este partido (Fuerza Popular) no es una organización criminal ni los otros partidos que también están investigados. Solicito a ustedes, señores magistrados, que tomen una decisión justa, sobre ustedes recae la posibilidad de poner fin a este atropello. Lo hago en nombre de mis hijas, esposo y familia y de las familias que se encuentran privados de su libertad”.