Keiko Fujimori sobre Galdós: "No solo me denigró a mí, lo hizo con todas las que hoy vivimos en prisión"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se encuentra cumpliendo una orden de 36 meses de prisión preventiva, respondió al conductor Carlos Galdós , quien la ofendió con una serie de insultos y bromas en su programa de radio.

"Agradezco profundamente las múltiples muestras de apoyo frente a los agravios recibidos de una persona que utilizó su condición de estar sentado frente a un micrófono para denigrarme", indicó Fujimori en su cuenta de Twitter.

"Pero no solo me denigró a mí, lo hizo con todas las mujeres que hoy vivimos en prisión. No deja de sorprenderme la capacidad de algunos de disfrutar y burlarse del dolor ajeno", agregó.

En medio de su programa radial, Carlos Galdós, profirió expresiones lamentables que atentan contra la dignidad de la mujer, al referirse sobre Keiko Fujimori.

"Tú, que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha y te enjuagas todo ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga un pe***? Piénsalo...", dijo al aire.