Keiko Fujimori: "Ni Fuerza Popular ni mi esposo somos una organización criminal"

Keiko Fujimori,lideresa de Fuerza Popular, se pronunció hoy respecto a las investigaciones que se le hacen y dijo que seguirá colaborando con la justicia.

"No es cierto lo que dicen algunos medios de que he evadido citaciones. Una cosa es pedir una reprogramación y otra muy distinta no declarar. Tengo la profunda convicción de que la verdad prevalecerá al final", dijo Fujimori.

Acompañada de miembros de su bancada, dijo que Fuerza Popular no es una organización criminal. "Ni Fuerza Popular ni mi esposo somos una organización criminal", enfatizó, tras detallar cada uno de los casos en los que ha estado comprendida.

Como se recuerda, José Pérez, representante del Ministerio Público, dispuso que la investigación a la lideresa del fujimorismo, y a su esposo Mark Vito.

La lideresa del partido naranja lamentó el actuar de la justicia en su contra. "En Fuerza Popular no hay nada que temer. No hay agendas, no hay delitos... todo está reportado y todo está bancarizado".

NIEGA VÍNCULOS CON ODEBRECHT



Sobre la declaración de Marcelo Odebrecht sobre la presunta entrega de dinero a Keiko Fujimori, la lideresa dijo que "jamás he recibido un aporte de dicha empresa".

"La Fiscalía sabe muy bien que no lo somos (una organización criminal)", puntualizó, tras pedir a la autoridad fiscal que no vulnere sus derechos ni su imagen.

"He sido muy cauta y paciente todo este tiempo, pero ya sobrepasaron el límite. Investiguen todo lo que quieren, pero sin abusos", afirmó, tras señalar que las investigaciones eran abusivas.

"No les tenemos miedo. Aquí estamos... Fuerza Popular no se corre a la justicia porque nos asiste la verdad", expresó Fujimori. Su pronunciamiento culminó con arengas y aplausos de su bancada.